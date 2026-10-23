Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın vasiyeti hakkında sert çıkış: “4 ay bile olmadı”

Kadir İnanır’ın vefatının ardından vasiyetiyle ilgili başlayan tartışmalar sürerken hayat arkadaşı Jülide Kural, sessizliğini bozdu. İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’ın vasiyete itiraz edeceğini açıklamasının ardından Kural, usta oyuncunun hatırasına ve iradesine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Jülide Kural’dan dikkat çeken açıklama

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın vasiyeti, ailesi arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’ın vasiyete inanmadığını belirterek hukuki yollara başvuracaklarını açıklaması, tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Yaşanan gelişmeler karşısında daha önce sessiz kalmayı tercih eden Jülide Kural, Gel Konuşalım programına yazılı bir açıklama gönderdi. Kural, yaşanan tartışmalardan rahatsızlık duyduğunu belirterek Kadir İnanır’ın yaşamı boyunca ortaya koyduğu değerlere dikkat çekti.

“4 ay bile geçmedi”

Kadir İnanır’ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz dört ay bile geçmediğini vurgulayan Kural, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kadir İnanır’ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur.”

Kural, usta oyuncunun yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı emeğe gösterilecek saygının her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini de ifade etti.

Vasiyet davası 17 Aralık’a ertelendi

Kadir İnanır’ın vefatının ardından mirası ve vasiyetiyle ilgili gelişmeler kamuoyunun gündemine geldi. Vasiyetin okunmasına ilişkin davanın 17 Aralık’a ertelendiği belirtildi.

Levent İnanır, vasiyette dayısının mal varlığının, telif haklarının ve kendisi adına yapılacak müze ya da vakıf gibi girişimlere ilişkin izinlerin Jülide Kural’a bırakıldığının yer aldığını öne sürdü. Vasiyete inanmadığını belirten Levent İnanır, hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

İnanır’ın bir diğer yeğeni Gül Bakar ise dayısının kararına saygı duyduğunu dile getirdi.

Jülide Kural’ın son açıklamasıyla birlikte Kadir İnanır’ın vasiyeti üzerinden yaşanan tartışmalar yeniden gündeme gelirken gözler 17 Aralık’ta görülmesi beklenen davaya çevrildi.