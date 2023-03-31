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Jose Sosa dünyaca ünlü yıldızın karısıyla dudak dudağa yakalandı! Ülkeyi sallayan bomba aşk!

Jose Sosa dünyaca ünlü yıldızın karısıyla dudak dudağa yakalandı! Ülkeyi sallayan bomba aşk!
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31 Mart 2023 - 15:21

Türkiye’de son olarak Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa, Arjantin Milli Takımı’nın yıldızı Rodrigo De Paul’un eski eşi olan iki çocuğunun annesi Camila Homs ile gece kulübünde dudak dudağa yakalandı. Arjantin basını, çılgına dönen Rodrigo De Paul’un her yerde Sosa’yı aradığını yazdı.

Jose Sosa dünyaca ünlü yıldızın karısıyla dudak dudağa yakalandı! Ülkeyi sallayan bomba aşk! - Sayfa 1

Ülkemizde Beşiktaş, Trabzonspor ve en son Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa, bu kez Arjantin’de gündemin merkezine oturdu.

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Jose Sosa dünyaca ünlü yıldızın karısıyla dudak dudağa yakalandı! Ülkeyi sallayan bomba aşk! - Sayfa 2

Fenerbahçe’deki son günlerinde alkollü halde bir mekan çıkışında yakalanan Sosa, bu kez çok daha büyük bir olayla gündem oldu.

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Jose Sosa dünyaca ünlü yıldızın karısıyla dudak dudağa yakalandı! Ülkeyi sallayan bomba aşk! - Sayfa 3

DUDAK DUDAĞA

Jose Sosa, Arjantin Milli Takımı’nın yıldızı Rodrigo De Paul’un iki çocuğunun annnesi Camila Homs ile bir gece kulübünde dudak dudağa görüntülendi.

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Jose Sosa dünyaca ünlü yıldızın karısıyla dudak dudağa yakalandı! Ülkeyi sallayan bomba aşk! - Sayfa 4

Arjantin’de yayın yapan Ciudad Magazine kanalının sunucusu Carmen Barbieri, olayı daha da ileri götürüp ikilinin bütün gece öpüştüğünü söyledi.

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Jose Sosa dünyaca ünlü yıldızın karısıyla dudak dudağa yakalandı! Ülkeyi sallayan bomba aşk! - Sayfa 5

ÇOCUKLUK AŞKI

Çocukluk aşkı Camila Homs ile yaklaşık 12 yıllık birlikteliğinden 2 çocuk sahibi olan De Paul, 2022 yılında bu ilişkiyi noktalayıp bir süre önce Martina Stoessel ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Jose Sosa dünyaca ünlü yıldızın karısıyla dudak dudağa yakalandı! Ülkeyi sallayan bomba aşk! - Sayfa 6

Paul’un, Homs ile ilişkilerini bitirmesine rağmen iki çocuğunun annesinin dudak dudağa gece kulübünde görüntülenmesiyle çılgına döndüğü ve her yerde Jose Sosa’yı aradığı belirtildi.

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