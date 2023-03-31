Jose Sosa dünyaca ünlü yıldızın karısıyla dudak dudağa yakalandı! Ülkeyi sallayan bomba aşk!

Türkiye’de son olarak Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa, Arjantin Milli Takımı’nın yıldızı Rodrigo De Paul’un eski eşi olan iki çocuğunun annesi Camila Homs ile gece kulübünde dudak dudağa yakalandı. Arjantin basını, çılgına dönen Rodrigo De Paul’un her yerde Sosa’yı aradığını yazdı.

Ülkemizde Beşiktaş, Trabzonspor ve en son Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa, bu kez Arjantin’de gündemin merkezine oturdu.

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Fenerbahçe’deki son günlerinde alkollü halde bir mekan çıkışında yakalanan Sosa, bu kez çok daha büyük bir olayla gündem oldu.

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DUDAK DUDAĞA Jose Sosa, Arjantin Milli Takımı’nın yıldızı Rodrigo De Paul’un iki çocuğunun annnesi Camila Homs ile bir gece kulübünde dudak dudağa görüntülendi.

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Arjantin’de yayın yapan Ciudad Magazine kanalının sunucusu Carmen Barbieri, olayı daha da ileri götürüp ikilinin bütün gece öpüştüğünü söyledi.

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ÇOCUKLUK AŞKI Çocukluk aşkı Camila Homs ile yaklaşık 12 yıllık birlikteliğinden 2 çocuk sahibi olan De Paul, 2022 yılında bu ilişkiyi noktalayıp bir süre önce Martina Stoessel ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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