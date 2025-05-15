JOSE MOURINHO FENERBAHÇE’DEN AYRILIYOR MU?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun sarı-lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Portekiz basınına göre dünyaca ünlü teknik adam, ülkesinin milli takımıyla ön anlaşma yaptı. Mourinho’nun sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılarak Portekiz Milli Takımı’nın başına geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin başında geçirdiği ilk sezonun ardından adı birçok kulüple anılmaya başlayan Jose Mourinho, bu kez Portekiz Milli Takımı ile gündemde. HT Spor’un haberine göre, Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu ile prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmanın, Haziran ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi Finalleri’nin ardından hayata geçirilmesi planlanıyor.

MOURINHO’NUN PORTİZEK MİLLİ TAKIMI KARİYERİNE BAŞLAMASI AN MESELESİ

Portekiz Futbol Federasyonu’nun asıl planı, Mourinho’nun Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra, yani 2026 yılında göreve getirilmesiydi. Ancak bu plan, Cristiano Ronaldo faktörü nedeniyle erkene alındı.

RONALDO İLE SÜRECİ MOURINHO YÖNETECEK

Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo’nun milli takımdaki geleceğiyle ilgili zorlu süreci en iyi Jose Mourinho’nun yönetebileceğine inanıyor. Bu nedenle federasyon, ünlü teknik adamı 2024-2025 sezonu sonunda milli takımın başına getirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ SONLANABİLİR

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jose Mourinho’nun, Portekiz Milli Takımı ile yapılan ön anlaşma doğrultusunda sezon sonunda kulüpten ayrılması muhtemel görünüyor. Resmi açıklamanın, Uluslar Ligi Finalleri sonrası yapılması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüpte taraftarların sevgilisi haline gelen Mourinho’nun bu kararı, Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırdı. Kulüpten veya teknik adamdan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.