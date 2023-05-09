İzmir’de yüzlerce gözaltı var! Bakan Soylu duyurdu…

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İzmir’de bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu; 56. Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 310 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Soylu, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada “310 şüpheli gözaltına alındı, operasyonlar hala devam etmektedir. Uyuşturucuya bağlı ölümler son 5 yılda 270’e düşürülmüştür. Metruk bina belirleme anlayışına gidilmiş ve 126 bin 38 metruk bina belirlenmiştir. 91 bini yıkılmış, geri kalan özellikle 17 bin 694’ünün metrukluğu giderilmiştir” diye konuştu.