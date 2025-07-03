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İzmir Çeşme Yangını Kontrol Altına Alınamıyor: Tahliyeler Başladı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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İzmir’in Çeşme ilçesinde, Ildır Mahallesi’nde 2 Temmuz saat 13.30 sıralarında çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, “Enerji hatlarından çıktığı değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 2 uçak ve 6 helikopterle havadan müdahale yeniden başladı. Karadan da ekipler yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Alevlerin tehdit ettiği bazı yazlık siteler tahliye edildi. İzmir-Çeşme otoyolu ve kara yolu çift yönlü olarak araç geçişine kapatıldı.

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede rüzgarın zaman zaman hızını artırması, çalışmaları zorlaştırıyor.

İzmir Çeşme Yangını Kontrol Altına Alınamıyor: Tahliyeler Başladı
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