İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun çıkışına CHP’den ilk yorum… Dicle Canova kulis bilgilerini aktardı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun dün yaptığı çıkışın etkileri devam ediyor. Ağıralioğlu’nun açıklamalarına İYİ Parti ne diyor, CHP’den Ağıralioğlu’nun açıklamalarına gelen tepki ne? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında kulis bilgilerini aktardı. Canova, “CHP, ittifak zedelenmez diyor ama tepki var. Bir parti kurmayı ‘İçimizdeki el bombasıydı, dün pimini çektiler’ ifadesini kullandı. Yani beklenen bir çıkıştı demeye gelindi. ‘Dün çektiler ama bizim İYİ Parti ile birlikteliğimiz çok güçlü. Bekledikleri tahribatı yaratmaz’ ifadesini kullandı” dedi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun çıkışı Ankara’da kulislerde en çok konuşulan konulardan biri. İYİ Parti cephesi bu çıkışa ne diyor? İttifak ortağı CHP ne yorum yapıyor? İttifakı zedeleyecek bir çıkış olarak görülüyor mu? Yavuz Ağıralioğlu şimdi ne yapmayı planlıyor? İddia edildiği gibi Akşener’in partisinin görüşlerini mi yansıttı?

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında kulis bilgilerini aktardı:

Açıkçası pek fazla konuşmuyorlar bu konuda. Ama Yavuz Ağıralioğlu’nun dile getirdiği hususların daha önce de parti içinde konuşulduğunun altı çiziliyor. Bütün kararların partinin yetkili kurullarında konuşularak alındığı biliniyor. İYİ Parti’de artık gündemimiz seçimi kazanmak deniyor. Bu tartışmalar geride kaldı, tüm kararları da Yavuz Ağıralioğlu’nun da içinde bulunduğu parti kurullarında aldık mesajları veriliyor. Peki bu çıkışından sonra ihraç mekanizması çalıştırılabilir mi? Bunu da sordum. Şöyle bir yanıt aldım; Parti içinde Yavuz Ağıralioğlu’nun beyanları konusunda ‘özel bir gündemimiz yok’ ifadesi kullanıldı. Yani ihraç mekanizmasının çalıştırılması gündemde görünmüyor. İYİ Parti’nin bu konunun gündemden bir an önce çıkması gerek.

CHP’DEN AĞIRALİOĞLU’NUN ÇIKIŞINA YORUM

CHP, ittifak zedelenmez diyor ama tepki var. Ama konuştuğumuz bir parti kurmayı ‘İçimizdeki el bombasıydı, dün pimini çektiler’ ifadesini kullandı. Yani beklenen bir çıkıştı demeye gelindi. ‘Dün çektiler ama bizim İYİ Parti ile birlikteliğimiz çok güçlü. Bekledikleri tahribatı yaratmaz.’ deniliyor.

Mehmet Ali Çelebi gibi gördüklerini belirtip, ‘Görevini yaptıktan sonra ayrılır, aslına rücu eder’ mesajı verildi. CHP’li kurmay, ‘Biz Yavuz Ağıralioğlu hariç tüm İYİ Parti grubunun imzasını alarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık dilekçesini YSK’ya sunduk. Partisi ile ayrıştı, zaten milletvekili adayı da olmadı. Bu nedenle onu İYİ Parti’yi dinlediğimiz bir kulakla dinlemiyoruz’ ifadesini de kullandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun yarın 5 genel başkan ve 2 belediye başkanı ile Malatya’da olacağı birlik görüntüsünün ilk kez oradan verileceği vurgulandı. Ramazan ayının ilk cumasında iftarı birlikte yapacaklar. Yaşamını kaybedenler için de mevlit okutulacağı söyleniyor.

HDP’NİN ÖCALAN ÇIKIŞINA CHP NE DİYOR?

Peki CHP, HDP ve Öcalan’a özgürlük konusundaki tepkilere ne diyor? CHP’li kaynaklar, ‘HDP ile görüşmede Öcalan konusunda söz verildi iddiaları delilik. Görüşmemizde hiçbir şekilde Öcalan-İmralı-Ada-Tecrit gibi kelimeler geçmedi’ deniliyor. Açılım sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 maddelik uyarıda bulunmuştu. Bu hatırlatılarak temel ilkelerin hala bu olduğu vurgulanıyor. 1- Çözüm yeri Meclis olmalı. 2- Gizli bir ajanda olmamalı. 3- İleride tutulamayacak sözler verilmemeli. 4- Çözüm arayışının Öcalan/Kandil tarafından yönetilmesine izin verilmemelidir.

Görüşmede de Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masanın kamuya açıkladığı üç kitabı masaya koyduğu, 25 dakika boyunca bunları detaylı anlattığı belirtiliyor. ‘Pergelin bir ayağı ortak politikalar belgesi, diğer ayağı konuşmanın çerçevesiydi’ deniyor. Çok titiz hazırlandığının altı çiziliyor. Yargı bağımsızlığı, kayyum belediyeleri ile ilgili görüşlerini zaten açıklamasında da paylaştı, içeride de vurguladı’ deniyor. Kürt sorunu için çözüm yerinin TBMM olduğunu söylemesi de önemsendi.

‘İki eş başkanın da kapatma davası süreci hakkında bilgi verdiği, ardından da yargı bağımsızlığı dediğiniz zaman sorun olarak tanımladığımız birçok şey zaten çözülüyor, çalışmalarınızı önemsiyoruz’ ifadesini kullandıkları vurgulanıyor.

Öcalan’a özgürlük söyleminin her Nevruz’da dile getirildiği de hatırlatılarak, ‘Bunun CHP ile yapılan görüşme ile ilgisi yok. Hiç konuşulmadığı gibi Öcalan’a özgürlük vaat ederek ayakta kalacak bir iktidar yok. Bu travma alanıdır’ deniyor.

AĞIRALİOĞLU NE YAPMAYI PLANLIYOR?

Ağıralioğlu, zorunda bırakılmazsa istifa etmeyecek. Amacı süreci parti içinde yönetmek gibi bir amacı var. Ama dışarı çıkmak gerekirse de parti içindeki itirazları dile getirmeyi sürdürme kararlılığı var. Başka partiye geçmeyi uygun bulmadığını söyleyebilirim. Seçime iki ay kala makam aldı vb. söylentilere maruz kalmak istemez. Başka partiye geçmek itirazları yetim bırakmak olur gibi bir anlayışı var. Şu an için partiden ihraç edilse bile süreci dışarıdan yönetme gibi bir eğilim söz konusu. Basın toplantısında da ‘Bu seçim başka seçimler doğuracak’ demişti. Genel olarak bu seçimden sonraki süreçte değişik stratejik birliktelikler olabileceği görüşüne sahip. Genç bir politikacı, dolayısıyla hedefleri daha uzun vadeli diyebilirim. Şu an İYİ Parti’den kopma gibi bir niyeti yok. Şimdilik.

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