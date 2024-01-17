İYİ Parti’den Antalya’ya başörtülü aday

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayının Nesrin Ünal olduğunu açıkladı.
İYİ Parti grup toplantısında Meral Akşener Antalya adayını açıkladı.Buna göre İYİ Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Antalya’nın ilk seçilmiş kadın milletvekili Dr. Nesrin Ünal oldu.
Nesrin Ünal kimdir?
1961 senesinde Ankara’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Antalya Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yaptı. 21. dönemde MHP’den Antalya milletvekili seçildi.
8 Ekim 2002 tarihinde MHP’den istifa etti. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Evlidir ve üç çocuk annesidir.