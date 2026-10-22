İYİ Parti’de deprem! Fakıbaba hem partisinden hem vekillikten istifa etti

İYİ Parti’de yaşanan tartışmaların ardından hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, kararının ardından ilk kez konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun istifa çağrısı ve sosyal medya paylaşımına değinen Fakıbaba, “Allah’a çok şükür ben bu zamana kadar hiç böyle şeyin altında kalmadım. Ezilmedim” sözleriyle dikkat çekti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, partiye katıldığı döneme ilişkin yaptığı açıklamalar siyasi gündemde tartışma yaratmıştı. Fakıbaba’nın, “İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ dememişimdir. ‘Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir” sözlerinin ardından başlayan tartışma, istifa kararıyla yeni bir boyut kazandı.

Müsavat Dervişoğlu istifasını istemişti

Fakıbaba’nın açıklamalarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Dervişoğlu, “’Ne mutlu Türk’üm diyene’ diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur” diyerek Fakıbaba’nın hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifasını beklediğini açıkladı.

Dervişoğlu, siyasi namusun gereği olarak Fakıbaba’nın daha önce AK Parti’den ayrılırken sergilediği tutumu yeniden göstermesini istedi. Yaşanan gelişmelerin ardından Fakıbaba, İYİ Parti’den ve milletvekilliğinden ayrıldığını duyurdu.

“Demek ki buraya kadarmış”

İstifasının ardından Nefes gazetesinden Merve Şişman’a konuşan Fakıbaba, parti yönetimiyle yaşadığı fikir ayrılıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müsavat Dervişoğlu ve parti arkadaşlarına yönelik olumsuz bir tutumunun olmadığını belirten Fakıbaba, görüş ayrılıklarının zamanla belirginleştiğini söyledi.

Fakıbaba, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Müsavat Bey’i de arkadaşlarını da seven ve takdir eden bir insanım. Fakat tabii fikir ayrılıkları oluyordu. Yani bu bariz fikir ayrılıkları, özellikle çerçeve yasada falan. Demek ki buraya kadarmış, her işte bir hayır vardır.”

Hem partisinden hem milletvekilliğinden istifa etti

Milletvekilliğinden neden ayrıldığına da açıklık getiren Fakıbaba, İYİ Parti’nin oylarıyla seçildiğini hatırlatarak yalnızca parti üyeliğinden istifa etmeyi yeterli görmediğini belirtti.

Fakıbaba, “Ben İYİ Parti’nin milletvekiliyim, İYİ Parti’nin oylarıyla seçildim. Hem vekillikten hem de partiden istifa ettim” dedi.

“Hiç böyle bir şeyin altında kalmadım, ezilmedim”

Müsavat Dervişoğlu’nun kendisine yönelik paylaşımını da değerlendiren Fakıbaba, bugüne kadar benzer durumlar karşısında ezilmediğini ifade etti.

Fakıbaba, “Bir de Müsavat Bey öyle bir tweet atmış ki… Yani Allah’a çok şükür ben bu zamana kadar hiç böyle şeyin altında kalmadım. Ezilmedim” sözleriyle yaşanan sürece ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

İYİ Parti’deki istifa süreci, parti içinde yaşanan fikir ayrılıklarını ve tarafların karşılıklı açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.