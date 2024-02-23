İYİ Parti’de 400 kişilik istifa depremi

İYİ Parti Sorgun ilçe yöneticisi Durak Kaya, ilçe teşkilatının gerekçe gösterilmeden görevden alındığını, bu sebeple 400’den fazla üyeyle partiden istifa ettiklerini söyledi.
Yozgat’ta İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanlığı Siyasi İşler Başkanı Durak Kaya, ilçe teşkilatının gerekçe gösterilmeden görevden alınması nedeniyle ilçe yönetimiyle birlikte 400’ü aşkın üyenin partiden istifa ettiğini açıkladı.
Durak Kaya parti binasında görevden alınan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.
“İlçe yönetimiyle birlikte ,400’ü aşkın üye istifa ettik” diyen Kaya, “Görevden alma gerekçemiz Genel Merkez tarafından açıklanmadı. Biz genel seçimlerde Sorgunlu MHP’li milletvekili, AK Partili Sorgunlu milletvekili olmasına rağmen yüzde 16.8 oy alarak ve oyumuzu yüzde 300 arttırarak bir başarıyı sağladık” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer’in “egosu” nedeniyle görevden alındıklarını öne süren Durak Kaya, “Bu seçimden sonra da hiçbir gerekçe göstermeden Genel Merkez, Prof. Dr. Sayın Taner Demirer’in kişisel egosunu tatmin etmek amacıyla bizi görevden aldı. Burada da Sayın Bakanımız Lütfullah Kayalar teşkilatın arkasında durmadı ve biz Sorgun ilçe yönetimi olarak istifa ettik. 400’ü aşkın üyemizle birlikte istifalar var ve istifalar devam ediyor” dedi.