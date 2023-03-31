İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.
PENCEREYE KURŞUN İSABET ETTİ
Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Merter’deki binada polis incelemelerde bulunuyor. Öte yandan saldırı ihbarını alan polislerin İYİ Parti binasına gitmeleri sonrası saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi.
KURŞUN KOLTUĞA İSABET ETTİ
Sözcü’ye konuşan İYİ Parti İstanbul İl Sekreteri Alper Akdoğan, “Kurşun ana giriş kapısındaki kafeteryalar bölümünde koltuğa saplanmış” dedi.
‘BENİ KENDİNLE UĞRAŞTIRMA’ TEHDİTLERİNİN SONUCU
İYİ Parti İstanbul eski İl Başkanı Buğra Kavuncu saldırıya ait görselleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kavuncu paylaşımında “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kurşunlandı. 2023 Türkiye’sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, “beni kendinle uğraştırma” tehditlerinin sonucu budur. Bu ülkenin en büyük beka sorunu, bu nefret dilini yaygınlaştıran zihniyettir! Her şeye rağmen yılmayacağız” ifadelerini kullandı.
“İYİLİĞİN KARŞISINDA KURŞUNLARINIZIN ETKİSİ OLMAZ”
Silahlı saldırıya tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “İyiliğin karşısında kurşunlarınızın bile etkisi olmaz, olmayacaktır. Geçmiş olsun”