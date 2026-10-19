İtalyanlar Zirveyi Aldı, Türkiye’den Ayaş Domatesi İlk 10’a Girdi!

Dünya mutfaklarının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan domatesin en iyileri belli oldu. TasteAtlas kullanıcılarının puanlarıyla oluşturulan listede, farklı ülkelerin öne çıkan domates çeşitleri sıralandı. İtalya’nın ağırlığını hissettirdiği listede Türkiye’den yalnızca Ayaş Domatesi ilk 10’a girmeyi başardı.

ZİRVEDE İTALYAN DOMATESİ VAR

Listenin ilk sırasında, 4,5 puan alan İtalya’nın ünlü Pomodoro S. Marzano çeşidi yer aldı. Özellikle pizza, makarna ve domates soslarında kullanılan bu çeşit, aroması ve dengeli asiditesiyle öne çıktı.

İkinci sırayı Yunanistan’ın Santorini Adası’yla özdeşleşen Tomataki Santorinis, üçüncü sırayı ise İtalya’nın Pomodoro di Pachino çeşidi aldı.

İlk 10’da İtalyan domateslerinin ağırlığı dikkat çekerken, farklı ülkelerden çeşitler de sıralamada kendine yer buldu.

DÜNYANIN EN İYİ 10 DOMATESİ

TasteAtlas kullanıcı değerlendirmelerine göre hazırlanan listede yer alan domates çeşitleri ve puanları şöyle:

Pomodoro S. Marzano – İtalya: 4,5 puan Tomataki Santorinis – Yunanistan: 4,5 puan Pomodoro di Pachino – İtalya: 4,4 puan Datterino – İtalya: 4,4 puan Costoluto Fiorentino – İtalya: 4,4 puan Piennolo del Vesuvio – İtalya: 4,4 puan Cuore di Bue – İtalya: 4,3 puan Ayaş Domatesi – Türkiye: 4,3 puan Creole Tomato – ABD: 4,3 puan Veselaya Sosedka – Rusya: 4,3 puan

TÜRKİYE’NİN GURURU AYAŞ DOMATESİ

Ankara’nın Ayaş ilçesiyle özdeşleşen Ayaş Domatesi, kendine özgü aroması ve ince kabuğuyla biliniyor. Özellikle yaz aylarında kahvaltı sofralarında ve taze salatalarda tercih edilen bu yerel çeşit, listede sekizinci sırada yer aldı.

Türkiye’den ilk 10’a giren tek çeşit olan Ayaş Domatesi’nin uluslararası bir sıralamada yer alması, ülkenin yöresel tarım ürünlerini yeniden gündeme taşıdı.

TasteAtlas listesinin kullanıcı değerlendirmelerine dayandığını hatırlatmakta fayda var. Sıralama, domates çeşitlerinin evrensel ve kesin bir lezzet ölçümü değil, kullanıcı puanlarına göre oluşturulan bir değerlendirme niteliği taşıyor.