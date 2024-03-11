Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İSTİSMARLA SUÇLANAN DOKTORUN KARISI SABAHA KADAR SORGULANDI MI?

İSTİSMARLA SUÇLANAN DOKTORUN KARISI SABAHA KADAR SORGULANDI MI?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
05 Mart 2024 - 16:53
ORGANİZE SUÇLAR POLİSİNİN EL KOYDUĞU TELEFONLARDA NE ARANDI?
Ender Saraç kamuoyu tarafından bilinen ve güvenilen bir doktordu. Eşi Benan Saraç’ın yargıya
başvurmasına kadar. Benan Saraç, boşanma arifesindeki kocası için öyle bir ithamda bulunmuştu ki
tanıyan tanımayan herkesin kanı donmuştu.
İddia bir babanın evladına karşı işleyebileceği en ağır suçlardan birini içeriyordu. Yetişme çağındaki
oğlunun iddiasında babasının “taciz iması” vardı…
Ender Saraç bütün kaynaklarından boşanmakta olan karısının iftira attığını söylemişti. Kamu adına
açılan davada son celselere geldi ama başka bir iddia ortalığı yeniden karıştırdı. Deniyordu ki Benan
Saraç bir takım kaynaklardan yararlanarak kocasıyla ilgili bu iğrenç iddiayı yaymış, bu arada da
iddialarıyla ilgili devletin “hain “olarak kabul ettiği bir takımın insanlarla ilişki kurmuş, bilgi
alışverişinde bulunmuştu… Bu iddia akıllarda boşanma sırasında mal paylaşımında “çekişmeli” bir
durumun ilk sinyalini veriyordu… Ender Saraç “iftira” olarak kabul ettiği iddiaya rağmen karısına
Porsche marka bir jeep tahsisi etmiş şoförün maaşını da kesmişti…
Bu iddiaların gerçeklik payını bilmiyoruz. Benan Saraç’ın da iddialarla töhmet altında kalmasını da
doğru bulmuyoruz. Ancak iddiaların devamında şöyle önemli bir detay var. Benan Saraç’ın organize
Şube tarafından gece saat 24 de gözaltına alınıp sabahın ilk ışıklarına kadar sorgulandığı şeklinde.
Kullanmakta olduğu iki telefonuna da el konulduğu yazışmalarının deşifre edildiği, devletin hain
olarak kabul edilen kişilerle ilgili yazışma taraması yapıldığı da gelen bilgiler arasında. Yakında bu
olayın da sonuçlarının da kokusu çıkar diye bekliyoruz. Kamuoyuna iğrenç bir ensest olayı olarak
yansıyan davada final yakın. Bu arada sosyete doktoru Ender Saraç’ın çocuklarının her türlü
eksiklerini tamamladığı, boşanmakta olduğu karısına zorunlu ihtiyaçları nedeniyle yapılan
harcamalara destek olduğu da söyleniyor…
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN WONDERLANDE DEFİLESİYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN WONDERLANDE DEFİLESİ
Çanakkale’deki depreme ilişkin kritik açıklama! ‘Stres birikiminin olduğu bir bölge…’Çanakkale’deki depreme ilişkin kritik açıklama! ‘Stres birikiminin olduğu bir bölge…’
AK Parti içinde yapılan ‘eleştiriler’ ortaya çıktı! ‘Seçim mağlubiyeti endişesi…’AK Parti içinde yapılan ‘eleştiriler’ ortaya çıktı! ‘Seçim mağlubiyeti endişesi…’
Mehmet Şimşek’in talimatı AK Parti’nin hoşuna gitmedi! ‘Şikayet konusu olduğunu öğrendik…’Mehmet Şimşek’in talimatı AK Parti’nin hoşuna gitmedi! ‘Şikayet konusu olduğunu öğrendik…’
TEM’de korkunç kaza: Bir aile yok oldu! Araçla aralarına daldı: 5 ölü…TEM’de korkunç kaza: Bir aile yok oldu! Araçla aralarına daldı: 5 ölü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Araç sahipleri dikkat! AYM o zorunluluğu kaldırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
JPMorgan’dan sürpriz Merkez Bankası yorumu! ‘Nisan ayında faiz…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sabancı’larda damat kavgası! Faruk Bilen, Haluk Dinçer’e dava açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İSTİSMARLA SUÇLANAN DOKTORUN KARISI SABAHA KADAR SORGULANDI MI?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN WONDERLANDE DEFİLESİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çanakkale’deki depreme ilişkin kritik açıklama! ‘Stres birikiminin olduğu bir bölge…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti içinde yapılan ‘eleştiriler’ ortaya çıktı! ‘Seçim mağlubiyeti endişesi…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Şimşek’in talimatı AK Parti’nin hoşuna gitmedi! ‘Şikayet konusu olduğunu öğrendik…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TEM’de korkunç kaza: Bir aile yok oldu! Araçla aralarına daldı: 5 ölü…
SON DAKİKA HABERLERİ
Samsun’da trafik canavarı polise çarptı! 1 şehit….Mart 5, 2024-9:29 am
11 ilde operasyon: 27 zehir taciri yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu…Mart 5, 2024-9:28 am
Türkiye’den Gazze’ye insani yardım!Mart 5, 2024-9:26 am
Spotify şikayet etti, Apple’a dev ceza geldi!Mart 5, 2024-9:23 am
Gaziantep’te depremMart 1, 2024-10:16 am
Malatya’da 3.4 büyüklüğünde depremMart 1, 2024-10:13 am
Joe Biden ve Donald Trump aynı günde Meksika’yı ziyaret ettiMart 1, 2024-10:08 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !