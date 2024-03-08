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İşte UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları!

İşte UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Mart 2024 - 10:37

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları bugün oynanan 8 maçla tamamlandı. Fenerbahçe deplasmanda Union Saint-Gilloise’ı 3-0 ile geçerken, Fiorentina ise konuk olduğu Maccabi Haifa’yı 4-3 mağlup etti.

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İşte UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları!
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