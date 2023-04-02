İşte Hollywood’un yeni milyarderleri: Ryan Reynolds ve Blake Lively de kulübe katılıyor!

Gösteri dünyasının ünlü isimleri sadece kariyerleriyle, aşk hayatlarıyla, güzellikleri ya da yakışıklılıklarıyla değil kazandıkları astronomik ücretlerle ve dudak uçuklatan servetleriyle de her zaman gündemdeler.

Film ve dizler için yapılan anlaşmalar, konserler, albüm satışları derken bunlara eklenen reklam gelirleri ve devamlı olarak yapılan akıllıca yatırımlar… Hollywood’un ünlü yüzleri, milyonları peşinden koşturan şarkıcılar, ünlü talk şovcular ve daha niceleri: Onlar adata “para parayı çeker” sözünün canlı birer örneği.

Öte yandan servetlerini saymak ne kadar zor olursa olsun bu yıldızlar milyon dolarlık varlıklara sahipler ve aslında Hollywood’un ‘milyarderler kulübü’nün az sayıda üyesi var. Yani bu sektörde milyoner olmak kolay ama milyarder olmayı başarmak herkesin harcı değil.

Artık bir futbol kulübü patronu olan Ryan Reynolds krallarla arkadaşlık ediyor…

Son yıllarda art arda gelen başarılı projeleri, imza attıkları yeni girişimleri ve ardı arkası kesilmeyen reklam anlaşmalarıyla Hollywood’un yeni süper çifti (power couple) haline gelen Ryan Reynolds ve Blake Lively, bu kulübün kapısını çalan son isimler olarak dikkat çekiyor.

2011’de Green Lantern filminde birlikte oynarken aşk yaşamaya başlayan ve 2012’de evlenen çift Hollywood’un en sevilen çiftlerinden biri ve evlilikleri de parmakla gösterilecek kadar iyi gidiyor. Reynolds ve Lively, bu büyük aşkı ve 12 yıllık evliliklerini 4 güzel çocukla taçlandırdı.

Reynolds ve eşi Blake Lively Hollywood’un son ‘süper çifti’ oldular

Bir yandan oyunculukla ilgili işlerine devam eden, bir yandan büyük aileleri ve küçük çocuklarıyla ilgilenen çift bir yandan da gösteri dünyasının en akıllıca yatırımlarını yapıp servetlerine servet katıyor. 2020’de oyuncu arkadaşı Rob McElhenney’le birlikte Galler futbol takımı Wrexham AFC’yi satın alan Ryan Reynolds artık futbol kulübü sahibi bir iş insanı.

Galler’in en köklü takımlarından biri olan Wrexham, bir Hollywood yıldızı tarafından satın alınınca gelen ilgiyi iyi değerlendirip hem dikkat çeken bir kulüp haline geldi, hem de gelirlerini katlayarak Ryan Reynolds’a epey para kazandırdı. Ama milyarderlik elbette Ryan Reynolds ve Blake Lively çiftine sadece takım sahipliğinden gelmedi.

36 yaşındaki yıldız oyuncu Blake Lively, son yıllarda küçük yaştaki çocuklarıyla ilgilendiği için filmlerde pek karşımıza çıkmasa da hâlâ reklam kampanyalarının aranan yüzü olmayı sürdürüyor. Chanel, L’Oreal ve Stella McCartney gibi markaların yüzü olan Lively bir yandan da Betty Buzz adını taşıyan alkolsüz içecekler serisinin patronu olmayı sürdürüyor.

Çocuk sayısını dörtleyen çift ‘çocuk da yaparım kariyer de’ sözünün canlı örneği oldular

Ryan Reynolds ise bir futbol takımı sahibi olmadan çok önce Amerika’nın bütçe dostu cep telefonu operatörü Mint Mobile’e yatırım yapmıştı. Şirketin yüzde 25 hissesinin sahibi olduğu ortaya çıkan Reynolds, film anlaşmaları, futbol takımı patronluğu ve cep telefonu piyasasına yaptığı yatırımlarla artık çok az sayıda ünlünün içeri girebildiği bu ‘milyarderler kulübünün’ kapısını çalıyor.

Peki adını kısa süre içinde bu listeye yazdıracak olan Ryan Reynolds haricinde bu milyarderler kulübünde hangi ünlüler mi var? Gelin birlikte öğrenelim…

Rihanna

Barbados’un gururu, şimdilerde ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan yıldız şarkıcı Rihanna, milyarderler kulübüne en son katılan isimlerden biri. Albümleri dünya çapında milyonlar satan, konserler vererek dünyayı gezen bir şarkıcı için bu aslında normal diyebilirsiniz. Ancak Rihanna’nın milyarderliği de aslında asıl mesleğinden değil de diğer yatırımlarından geliyor.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna yakında ikinci kez anne olacak

On yılı aşkın girişimcilik kariyerinde 1 milyar 400 milyon dolar kazanç sağlayan şarkıcı bunun çoğunu moda markalarından ve kozmetik şirketi Fenty Beauty’den sağladı. Rihanna’nın yüzde 50 hissesine sahip olduğu Fenty Beauty, lüks deyine aklan gelen ilk markalardan olan ve Louis Vuitton’u da bünyesinde bulunduran LVMH şirketi ile ortak girişiminden 2 milyar 800 milyon dolar kazandı.

Kim Kardashian

Zenginlik deyince akla ilk gelen isimlerden biri zaten onunki. Gencecik yaşında annesi ve kız kardeşleriyle hayatını bir realite şovu olarak Amerikan televizyonlarına satan Kardashian, sadece sosyetik bir ailenin kızı olarak başladığı kariyerini dünyanın en tanınmış isimlerinden biri olarak sürdürüyor.

Sosyal medyanın hayatlarımızın en büyük parçalarından biri haline gelmesini kendi lehine ve sürekli bir yenisine el attığı girişimcilik işleri için kullanmayı bilen Kardashian, gösteri dünyasının en akıllı yatırımcılarından biri haline geldi. Kendi adını taşıyan kozmetik şirketinin hisselerinin bir kısmını 2021’de satan ve hâlâ hisselerin yüzde 72’sine sahip olan Kardashian sadece bu sayede 500 milyon dolara sahip.

Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner… Anne Kris, Kardashian kadınlarının kurduğu büyük imparatorluğun mimarı olarak tanınıyor

Ama başarılı girişimcinin asıl büyük sıçraması ve milyarderler kulübüne girişi vücut şekillendirici iç çamaşırı ve giyim ürünlerinin satıldığı Skims Shapewear şirketinden geliyor. Peynir ekmek gibi satan ve birçok ünlü ismin de tanıtımlarında yer aldığı bu girişimle birlikte imparatorluğunu büyüten Kim Kardashian sadece Skims şirketinden 1 milyar dolarlık bir kazanç elde etti.

Kanye West

Geçen yıl Kim Kardashian’dan olaylı şekilde boşanan rapçi Kanye West de servetiyle baş döndürüyor. Nisan 2020’de Forbes tarafından net varlığı 1 milyar 260 milyon dolar olarak açıklanan Kanye, bu servete sahip olmaya elbette müzisyenlik kariyerinin ona sağladığı milyon dolarlarla başladı. Ama milyarderlik, onun için de başka yatırım alanlarında yaptığı akıllı hamlelerle gelecekti.

Yeezy adını verdiği bir spor giyim firması kuran ve Adidas gibi dev markalarla anlaşmalar imzalayan Kanye’nin adı spor ayakkabılara bile verildi. Hatta West’in karısının yaptığı akıllı yatırımlara da kayıtsız kalmadığı ve Kim Kardashian’ın para basan şirketlerinde sahip olduğu hisseleriyle servetini arttırdığı biliniyor.

Kulübün bir başka üyesi, milyarder karısı Kim Kardashian’dan kısa zaman önce boşanan Kanye West de kendine oldukça büyük bir imparatorluk kurmayı başardı

Son aylarda boşanması, aldat söylentileri, Yahudiler için söylediği sözler yüzünden gözden düşen ve ticari anlaşmalarını kaybeden Kanye West’in servetinin de giderek eridiği söyleniyordu. Ancak Kanye, kendisine sadece 1 milyar dolardan biraz fazla değer biçen Forbes dergisine bir mesaj attı ve gerçek servetinin aslında 3 milyar dolardan fazla olduğunu açıkladı. Hatta “O dergide kimse sayı saymayı bilmiyor” demeyi de ihmal etmedi.

Jay-Z

Jay-Z de meslektaşı Kanye gibi dünyanın en zengin rapçisi unvanını kimselere kaptırmamak için uğraşıyor. 53 yaşındaki müzik piyasasının dev isminin serveti, daha geçen cuma günü Forbes tarafından 2 milyar 500 milyon dolar olarak açıklandı. Jay-Z’nin bu serveti ve müzik piyasasındaki başarısı, gayrimenkul yatırımları, yükselen şirketlere yaptığı akıllı yatırımların birleşiminden oluşuyor.

Beyonce ve Jay-Z de gösteri dünyasının örnek çiftlerinden

Tidle adı verilen müzik yayın şirketini çok yüksek bir meblağa satan, Armand de Brignac adını verdiği şampanya markasını Rihanna’nın da ortaklık kurduğu LVMH’ye veren, Uber’deki hissesi sayesinde milyonlar kazanan Jay-Z, kendi plak şirketi yoluyla da servetine servet eklemeyi bildi.

Oprah Winfrey

Çok uzun yıllardır Amerika’nın en tanınmış talk şovcularının başını çeken Oprah Winfrey de bu milyarderler kulübünün bir üyesi. Hatta eğlence sektöründe bunu başarmış ilk isimlerden. Ve bunu başaran ilk siyah kişi ve ilk siyah kadın.

Net değeri 3 milyar 200 milyon dolar olan Oprah Winfrey’in yıllık geliri bile 300 milyon dolar gibi dudak uçuklatan bir miktar. Çok fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, çocukluğu ve gençliği çok zor koşullarda geçen bu başarılı kadın yıllar boyunca ülkesinin en sevilen ekran yüzü oldu.

Yıllardır Amerika’nın en güvenilen ismi olmayı başaran Oprah Winfrey

Yapılan anketlerde ülkenin en güvenilir yıldızlarından biri olarak gösterilen Oprah Winfrey’in serveti elbette yaptığı anlaşmalarla büyüdü. Ancak bununla yetinmeyen Oprah da diğer meslektaşları gibi akıllı yatırımlar yapmaktan geri durmadı. Oprah, film, televizyon ve hatta radyo prodüksiyon şirketlerine sahip. Uzun kariyeri boyunca kendi kurduğu bu şirketleri ünü sayesinde büyüyüp büyütüp satan Winfrey, ekrana çıktığı her projeyi de kendi yapım şirketleri üzerinden satıp yıkılmaz bir imparatorluk kurmayı başardı.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.