İşte Benim Stilim şampiyonu Survivor 2027 yolcusu! Emel Özkızıltaş sürprizi

Survivor 2027 için hazırlıklar sürerken Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Yeni sezonun yarışmacı adaylarına ilişkin görüntülerde, İşte Benim Stilim yarışmasının eski şampiyonu Emel Özkızıltaş da yer aldı. Ünlü ismin görüntülerde görülmesi, Survivor 2027 kadrosunda yer alabileceği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

Survivor 2027 adayları arasında sürpriz isim

Acun Ilıcalı, Survivor 2027 için hazırlıklar devam ederken yarışmacı adaylarına ilişkin bazı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. TV8 mikrofonuyla konuşan adayların yer aldığı görüntülerde Emel Özkızıltaş’ın da bulunması, yeni sezonun kadrosuna yönelik merakı artırdı.

İşte Benim Stilim ve Çarkıfelek programlarından tanınan Özkızıltaş’ın Survivor adayları arasında görülmesi, televizyon izleyicilerinin dikkatini çekti. Ancak ünlü ismin yarışmaya kesin olarak katılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte Benim Stilim’in şampiyonu olmuştu

1986 doğumlu Emel Özkızıltaş, televizyon dünyasında adını İşte Benim Stilim yarışmasıyla duyurdu. Asıl mesleği kabin memurluğu olan Özkızıltaş, 2014 yılında yarışmanın ikinci sezonunu birincilikle tamamlayarak büyük bir çıkış yakaladı.

Yarışma süresince jüri üyesi Nur Yerlitaş’ın kendisine taktığı “Zennube” lakabıyla da tanınan Özkızıltaş, yaptığı taklitlerle izleyicilerin hafızasında yer edindi. Özellikle Türkan Şoray’ın Balıkçı Azize karakterini taklit ettiği anlar uzun süre konuşuldu.

Çarkıfelek’te de görev aldı

İşte Benim Stilim’in ardından televizyon kariyerini sürdüren Emel Özkızıltaş, Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hostes olarak görev yaptı.

Özkızıltaş, geçen yıl İşte Benim Stilim’e yeniden katılarak uzun bir aranın ardından TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Şimdi ise Survivor 2027 adayları arasında adının geçmesiyle yeniden gündeme geldi.

Survivor 2027’de format değişiyor

Acun Ilıcalı’nın açıklamalarına göre Survivor 2027, önceki sezonlardan farklı bir formatla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçmiş sezonların şampiyonlarından Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken’in kendi takımlarının kaptanlığını üstlenmesi planlanıyor. İki kaptanın oluşturacağı takımlarda gönüllü yarışmacılar mücadele edecek.

Yeni sezonun büyük ödülünün 10 milyon TL olacağı açıklanırken yarışmanın 1 Ocak 2027’de başlaması planlanıyor.

Emel Özkızıltaş’ın yarışmacı adayları arasında görülmesi, Survivor 2027’nin merakla beklenen gelişmeleri arasına girdi. Ünlü ismin kadroda yer alıp almayacağı ise yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak.