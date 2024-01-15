İstanbul’un barajlarında son durum belli oldu! İşte doluluk oranı…

Son günlerde etkili olan yağmurun ardından İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 58.03 oldu.
İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar kentin barajlarına can suyu olmaya devam ediyor.
İSKİ’nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 58.03’e yükseldi.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 81,72 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.47 ile Pabuçdere Barajı oldu.
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle:
Büyükçekmece: 50.37
Sazlıdere: 40.46
Istarancalar: 47.58
Kazandere: 41.98
Pabuçdere: 26.47
Ömerli: 76.07
Darlık: 72.25
Elmalı: 81.72
Terkos: 48.14
Alibey: 69.26