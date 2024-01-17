İstanbul’un 17 ilçesinde elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ, İstanbul’un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 18 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi listesi…
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul’un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.
BEDAŞ’ın yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Fatih, Güngören ve daha birçok ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 18 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
18 OCAK BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 18 Ocak elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul’un 17 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı: