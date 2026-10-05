İstanbullular dikkat! AKOM yeni haftanın hava durumunu açıkladı

İstanbul’da yeni haftanın hava durumu belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM tarafından 5 Ekim Pazartesi gününe ilişkin yayımlanan hava tahmin raporunda, kent genelinde hafta boyunca yağış beklenmediği bildirildi.

Sonbaharın etkisinin daha belirgin hissedilmeye başladığı İstanbul’da önümüzdeki günlerde havanın ağırlıklı olarak parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 22-24 derece civarında seyretmesi, gece saatlerinde ise 15 derecenin altına düşmesi öngörülüyor.

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

AKOM’un 5 Ekim Pazartesi tarihli tahminine göre İstanbul’da günün ilk saatlerinde sıcaklıkların yaklaşık 15 derece seviyesinde olması bekleniyor.

Öğle saatlerine doğru sıcaklığın yükselerek 22 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların yeniden düşüşe geçmesi ve yaklaşık 16 derece seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

Gece saatlerinde ise termometrelerin 14 derece civarını göstermesi öngörülüyor.

Kent genelinde nem oranının gün içerisinde yüzde 50 ile yüzde 85 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın kuzeydoğu yönünden orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Rüzgar hızının saatte 10 ila 25 kilometre arasında olması beklenirken, deniz suyu sıcaklığının ise yaklaşık 19 derece seviyesinde olacağı belirtildi.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM’un haftalık tahmin raporunda İstanbul için dikkat çeken en önemli ayrıntı ise yağış beklentisinin bulunmaması oldu.

Tahminlere göre kentte yeni haftanın genelinde yağışlı bir hava beklenmiyor. İstanbul’da günlerin çoğunun parçalı bulutlu geçeceği, bazı günlerde ise gökyüzünün daha açık olması bekleniyor.

6 Ekim Salı günü İstanbul’da havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, benzer hava koşullarının 7 Ekim Çarşamba günü de etkili olacağı tahmin ediliyor.

8 Ekim Perşembe günü ise parçalı bulutlu havanın devam etmesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜ HAVA DAHA AÇIK OLACAK

Haftanın diğer günlerine kıyasla 9 Ekim Cuma günü İstanbul’da daha açık bir hava bekleniyor.

AKOM’un tahmininde cuma günü havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Bu nedenle özellikle dışarıda vakit geçirecek vatandaşların daha açık ve sakin hava koşullarıyla karşılaşması bekleniyor.

Hafta sonuna girilirken ise parçalı bulutlu hava yeniden etkili olacak.

10 Ekim Cumartesi ve 11 Ekim Pazar günlerinde İstanbul genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 22-24 DERECE ARASINDA

AKOM’un haftalık tahminine göre İstanbul’da sıcaklıkların hafta boyunca büyük bir değişim göstermesi beklenmiyor.

Gündüz saatlerinde termometrelerin genel olarak 22 ila 24 derece arasında seyretmesi öngörülürken, gece saatlerinde sıcaklıkların 15 derecenin altına gerilemesi bekleniyor.

Bu nedenle özellikle sabah erken saatlerde ve gece dışarı çıkacak vatandaşların gündüz saatlerine kıyasla daha serin hava koşullarıyla karşılaşması bekleniyor.

Sonbahar koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farkın da hissedilmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA HAFTANIN HAVA DURUMU

AKOM’un 5 Ekim tarihli tahmin raporuna göre İstanbul’da haftanın genel görünümü şöyle:

5 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 22 derece civarında.

Parçalı bulutlu, sıcaklık 22 derece civarında. 6 Ekim Salı: Parçalı bulutlu.

Parçalı bulutlu. 7 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu.

Parçalı bulutlu. 8 Ekim Perşembe: Parçalı bulutlu.

Parçalı bulutlu. 9 Ekim Cuma: Az bulutlu ve açık.

Az bulutlu ve açık. 10 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu.

Parçalı bulutlu. 11 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu.

AKOM’un mevcut tahminlerine göre İstanbul’da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların ise gündüzleri 22-24 derece seviyelerinde, geceleri 15 derecenin altında seyretmesi öngörülüyor.