İstanbul’da Yağış Alarmı! Eğitimlere 2 Gün Ara Verildi

İstanbul’da hafta sonu beklenen kuvvetli yağış nedeniyle bazı eğitim faaliyetleri iki gün süreyle durduruldu. İstanbul Valiliği, 17-18 Ekim tarihlerinde BİLSEM’lerde yüz yüze eğitimlerin, E-Sınav merkezlerindeki sınavların, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) ve Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze eğitimlerin yapılmayacağını duyurdu.

Valilikten Yağış Tedbiri

İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan şiddetli sağanak, sel ve su baskınlarına neden olmuştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 ve 16 Ekim tarihlerinde de kent genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmişti.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 16 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, hafta sonu için yeni tedbirler devreye alındı.

Buna göre 17-18 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri şu faaliyetlere ara verilecek:

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yüz yüze eğitimler

E-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sınavlar

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK)

Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze eğitimler

Valilik, kararın İstanbul genelinde beklenen şiddetli yağış nedeniyle alındığını bildirdi.

5 Kentte Daha Eğitimlere Ara Verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce’de de 16 Ekim Cuma günü eğitim faaliyetleri durduruldu.

Kocaeli’de il genelindeki eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilirken, Sakarya’da resmi ve özel okul ve kurumlarda yüz yüze eğitim yapılmadı. Üniversiteler Sakarya’daki kararın dışında tutuldu.

Yalova’da aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr riski nedeniyle okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim durduruldu. Zonguldak’ta olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitim yapılmadı.

Düzce’de ise kuvvetli yağış uyarısının ardından resmi ve özel okul ve kurumlarda eğitime bir gün ara verildi. Üniversiteler bu kararın kapsamına alınmadı.