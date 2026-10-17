İstanbul’da Sel Mağdurlarına 50 Milyon TL! Vali Gül’den Yeni Açıklama

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak ve selin ardından zarar gören vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen 4 bin 850 kişinin hesabına yaklaşık 50 milyon TL yatırıldığını açıkladı. Gül, maddi yardımların gelecek hafta da devam edeceğini belirterek, selden zarar gören ev, iş yeri ve araçlarla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

İstanbul’da Selin Yaraları Sarılıyor

Marmara Bölgesi’nde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, İstanbul’da birçok noktada su baskınlarına ve maddi hasara neden oldu. Selden ağır etkilenen bölgelerden Ayazağa’da incelemelerde bulunan Vali Davut Gül, yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara sağlanacak destekler hakkında bilgi verdi.

Gül, kent genelinde yaklaşık 10 bin ihbar alındığını, ihbarların tamamına müdahale edildiğini ve bazı bölgelerde su tahliye çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

4 Bin 850 Kişiye Yaklaşık 50 Milyon TL Ödeme

Selden zarar gören vatandaşlara yönelik ilk yardım ödemelerinin yapıldığını belirten Vali Gül, 4 bin 850 kişinin hesabına toplam yaklaşık 50 milyon TL yatırıldığını açıkladı.

Gül, zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve yeni ödemelerin pazartesi gününden itibaren devam edeceğini ifade etti.

Kaskosuz Araçlar İçin de İnceleme Yapılacak

Selden zarar gören araç sahiplerinin merak ettiği konulara da değinen Vali Gül, ev, iş yeri ve araçlarda oluşan hasarların inceleneceğini belirtti.

Sigorta ve kasko durumlarının da değerlendirileceğini kaydeden Gül, ilk aşamada yapılan ödemelerde sigortalı veya kaskolu olma ayrımı gözetilmediğini söyledi. Gelecek hafta yapılacak teknik incelemelerin ardından yardımların sürdürülmesi planlanıyor.

Ancak açıklamada, kaskosuz araç sahiplerinin hangi şartlarla ve ne kadar ödeme alacağına ilişkin ayrıntılı bir düzenleme paylaşılmadı.

AFAD Ekipleri Sahada

Bölgede vatandaşların taleplerini doğrudan iletebilmesi amacıyla AFAD koordinasyon tırının hizmet verdiğini belirten Vali Gül, kentsel dönüşüm ve dere ıslahına ilişkin taleplerin de değerlendirildiğini aktardı.

Gül, önceliğin can güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak riskli yapı ve alanlarda yaşayan vatandaşlar için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Ayrıca dört vatandaş için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul’da selin yol açtığı hasarın belirlenmesi ve mağdur vatandaşlara destek sağlanması için çalışmalar devam ediyor.