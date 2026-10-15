İstanbul’da Sel Felaketi! Ayazağa’da 55 Araç Ters Döndü, Bilanço Sabah Ortaya Çıktı

İstanbul’da dün gece etkili olan şiddetli sağanak yağış, Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde hayatı adeta felç etti. Ormanlık alandan gelen sel suları cadde ve sokakları doldururken çok sayıda iş yerini su bastı, araçlar sürüklenerek ağır hasar gördü. Bazı vatandaşlar evlerinde ve duraklarda mahsur kaldı. Gece boyunca devam eden çalışmaların ardından günün aydınlanmasıyla birlikte selin yol açtığı hasarın boyutu gözler önüne serildi. Bölge sakinleri, yaşadıkları mağduriyete dikkat çekerek yetkililerden yardım istedi.

Şiddetli Yağış Ayazağa’yı Vurdu

İstanbul’da etkisini gösteren kuvvetli sağanak, Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde su baskınlarına neden oldu. Kısa sürede yükselen sel suları cadde ve sokakları kapladı. Bölgede araç ve yaya ulaşımında ciddi aksamalar yaşanırken, çok sayıda iş yeri de su altında kaldı.

Özellikle suyun yoğun şekilde biriktiği noktalarda günlük yaşam durma noktasına geldi. Sel sularının cadde boyunca ilerlemesiyle park halindeki araçlar sürüklenirken, bazı araçlarda orta ve ağır derecede hasar meydana geldi.

Vatandaşlar Mahsur Kaldı

Sağanağın ardından bölgede yaşayan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle evlerinde ve çeşitli noktalarda mahsur kalan kişiler kurtarılmayı bekledi.

Duraklarda mahsur kalan vatandaşların bulunduğu bölgelere ulaşmakta güçlük yaşanırken, bazı kişiler iş makineleri ve traktörlerin yardımıyla güvenli noktalara çıkarıldı. Gece boyunca devam eden yağış ve su baskınları, mahalle sakinlerinin endişeli saatler geçirmesine neden oldu.

Selin Bilançosu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmaların ardından sabahın erken saatlerinde bölgede biriken suların tahliyesiyle birlikte su baskınlarının etkisi azalmaya başladı. Ancak suların çekilmesi, yaşanan felaketin izlerini de ortaya çıkardı.

Gün ışığıyla birlikte cadde ve sokaklarda sürüklenen, ters dönen ve çeşitli noktalarda hasar gören araçlar görüntülendi. Bazı araçların ağır hasar aldığı görülürken, iş yerlerinde meydana gelen su baskınlarının ardından vatandaşlar zararlarını tespit etmeye çalıştı.

Mahalle sakinleri, selin ardından ortaya çıkan manzaranın kendilerini büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

“50-55 Araç Ters Dönmüş Durumda”

Bölgede yaşananları anlatan Fatih Kılıç, ailesinin evde mahsur kaldığını belirterek sel sularının şiddetine dikkat çekti. Kılıç, ormanlık alandan gelen suyun çok fazla olduğunu ve aşırı yağış nedeniyle dere yatağının su yükünü kaldıramadığını söyledi.

Sokaklarda bulunan araçların ve eşyaların sel sularına kapıldığını dile getiren Kılıç, yaklaşık 50-55 aracın ters döndüğünü öne sürdü.

Bölgede mahsur kalan vatandaşlar bulunduğunu belirten Kılıç, müdahalenin yetersiz olduğunu düşündüğünü ifade ederek yetkililere tepki gösterdi. Ailesinin durumundan endişe duyduğunu belirten vatandaş, yaşanan mağduriyetin giderilmesini istedi.

“Elektriğimiz Yok, Çocuklarımızla Soğukta Kaldık”

Selden etkilenen mahalle sakinlerinden Tugay Kömürcü de yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Elektrik kesintisi nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirten Kömürcü, çocuklarıyla birlikte soğukta kaldıklarını söyledi.

Kendisinin aracında hasar oluşmadığını ifade eden Kömürcü, buna karşın arkadaşlarının ve komşularının araçlarının zarar gördüğünü dile getirdi.

Bölgedeki insanların ciddi mağduriyet yaşadığını vurgulayan Kömürcü, yetkilileri göremediklerini belirterek yaşanan sorunlara acilen çözüm bulunması çağrısında bulundu.

“Aracımızın Borcu Bile Bitmedi”

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlardan Nazan Kazdağ ise aracının zarar gördüğünü belirterek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Araç borcunun henüz bitmediğini söyleyen Kazdağ, büyük emeklerle sahip oldukları araçlarının afet nedeniyle hasar görmesinin kendilerini zor durumda bıraktığını ifade etti.

Yaşadıkları mağduriyetin ardından kendilerine yardımcı olunmasını beklediklerini belirten Kazdağ, özellikle belediyenin bölgeye gelerek vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Mahalle Sakinlerinden Yardım Çağrısı

Ayazağa’da yaşanan selin ardından vatandaşların öncelikli gündemi, evlerde ve iş yerlerinde oluşan hasarın giderilmesi, zarar gören araçların durumunun belirlenmesi ve temel ihtiyaçların karşılanması oldu.

Elektrik kesintisi yaşadıklarını belirten bazı mahalle sakinleri, çocuklarıyla birlikte zor koşullarda kaldıklarını ifade etti. Araçları zarar gören vatandaşlar ise yaşadıkları maddi kaybın yanı sıra günlük yaşamlarını sürdürmekte de güçlük çektiklerini dile getirdi.

Gece boyunca süren sağanağın ardından sabah saatlerinde ortaya çıkan görüntüler, Ayazağa’da yaşanan selin boyutunu gözler önüne serdi. Bölgede su tahliye ve hasar tespit çalışmalarının sürmesi beklenirken, mahalle sakinleri yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi ve gerekli desteğin sağlanması için yetkililere çağrıda bulundu.