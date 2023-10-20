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İstanbul’da Pazar günü bu yollar kapalı olacak!

İstanbul’da Pazar günü bu yollar kapalı olacak!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Ekim 2023 - 14:07
İstanbul’da 22 Ekim Pazar günü düzenlenecek “14. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşuşu” nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

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