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İstanbul’da iddia için heykele çıktı: Mahsur kaldı

İstanbul’da iddia için heykele çıktı: Mahsur kaldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ekim 2024 - 13:41

Avcılar’da arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 3 metre yükseklikteki meşale şeklindeki heykele çıkan genç, uzun süre heykelde mahsur kaldı. Endişeli genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul’da gençlerin iddia oyununa itfaiye ekipleri de dahil oldu.

Kurtarma operasyonuna dönen iddialaşmada ilginç anlar yaşandı.

Avcılar’da, geçen yıl yayalaştırılarak araç trafiğine kapatılan caddenin başındaki döner kavşağa elinde meşale olan bir heykel yerleştirildi.

İDDİA İÇİN HEYKELİN TEPESİNE ÇIKTI

Dün saat gece saatlerinde arkadaşları ile iddiaya giren G.K., trafiğin de yavaşlamasını fırsat bilerek heykele çıktı.

HEYKELDE MAHSUR KALDI

İddiayı kazanan ancak bir türlü çıktığı heykelden inemeyen çocuk, burada mahsur kaldı.

İTFAİYE KURTARDI

Uzun bir süre heykelde bekleyen G.K., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri, G.K.’yi bulunduğu yerden itfaiye merdiveniyle aldı.

“ÇOCUKLAR HEYKELE ÇIKIP OYNUYORLAR”

Heykelin yakınında iş yeri bulunan Ramazan Kaya, Genelde akşam saatinde sakin olduğu zaman çocuklar caddeye gelip heykele çıkıp oynuyorlar.Yürüyüş yolunda oyun oynarlarken kendi aralarında iddiaya giriyorlar. Çocuklardan biri heykele çıkınca bir daha aşağı inemiyor.

Bizim iş yerimiz burada. Görüyoruz. İtfaiyeyi aradık merdivenle çocuğu aşağı indirdiler. O şekilde bir kurtarma operasyonu yapıldı.” dedi.

“AİLELER ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKSIN”

Yılmaz Erarslan ise yaşananlara tepki göstererek, “Çocuklarına sahip çıkmaları lazım. Oraya çıkmaları hata. Bir kaza da olabilir, düşüp bir yerlerini de kırabilirler. Tehlikeli. Ailenin çocuklarına sahip çıkması lazım.” diye konuştu.

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