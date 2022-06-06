Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İstanbul’da hareketli dakikalar! Şüpheli çantadan el bombası çıktı

İstanbul’da hareketli dakikalar! Şüpheli çantadan el bombası çıktı
2 views
06 Haziran 2022 - 15:36

İstanbul Çağlayan’da tadilat yapılan bir binanın girişindeki şüpheli çanta içerisinde patlayıcıya benzer bir madde görülmesi üzerine polis alarma geçti. Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemelerde şüpheli çantada el bombası olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen el bombası, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde vatandaşlar, tadilat yapılan bir binanın içerisinde terk edilmiş bir çantada patlayıcıya benzer bir madde olduğunu gördü.

Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ÇANTADAN EL BOMBASI ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, binanın girişine güvenlik şeridi çekerken, yolu ise bir süreliğine kapattı. Ardından pasaja giren bomba imha uzmanlarının yaptığını incelemeler sonucunda çantanın içerisinde el bombası olduğu anlaşıldı.

 

İstanbulda hareketli dakikalar Şüpheli çantadan el bombası çıktı

 

Bomba güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildikten sonra delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili bir kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Vatandaşlar ise olanı biteni meraklı gözlerle izledi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili çantayı bırakanı bulmak için çalışma başlattı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
58’lık Çıtır58’lık Çıtır
Metin Akpınar’dan Erdoğan yorumu: Seçilemeyeceğini görürse seçime gitmezMetin Akpınar’dan Erdoğan yorumu: Seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez
CHP’li eski vekilden olay ‘MİT tırları’ iddiası! ‘Yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi…’CHP’li eski vekilden olay ‘MİT tırları’ iddiası! ‘Yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi…’
Selçuk Geçer’den korkutan dolar açıklaması! ‘Bedelini ağır öderiz…’Selçuk Geçer’den korkutan dolar açıklaması! ‘Bedelini ağır öderiz…’
Fiyat şişiren 65 bin kişi tespit edildiFiyat şişiren 65 bin kişi tespit edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YİĞİDİN HAKKI VERİLMELİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da hareketli dakikalar! Şüpheli çantadan el bombası çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Simge Sağın’dan yatak odasında yarı çıplak poz! “Hiç giyinmesen daha iyiydi”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Çok mutluyuz’ demişti! Sürpriz aşk kısa sürdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
58’lık Çıtır
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metin Akpınar’dan Erdoğan yorumu: Seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’li eski vekilden olay ‘MİT tırları’ iddiası! ‘Yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selçuk Geçer’den korkutan dolar açıklaması! ‘Bedelini ağır öderiz…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fiyat şişiren 65 bin kişi tespit edildi
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul’da hareketli dakikalar! Şüpheli çantadan el bombası çıktıHaziran 6, 2022-3:36 pm
Altın fiyatları bugün ne kadar?Haziran 6, 2022-9:49 am
Deprem mi oldu?Haziran 6, 2022-9:47 am
Uzmanlar yorumladı… Türkçe soruları LGS tarihinin en zoruyduHaziran 6, 2022-9:14 am
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?Haziran 3, 2022-9:42 am
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?Haziran 3, 2022-9:42 am
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 2 HaziranHaziran 2, 2022-9:59 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !