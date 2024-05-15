İstanbul’da DEM Parti yöneticilerine operasyon! Onlarca kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah 25 ayrı adrese düzenlediği operasyonda aralarında DEM Parti PM, il, ilçe yöneticileri, çalışan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
DEM Parti, gözaltıları X hesabından şu ifadelerle duyurdu:
“İstanbul’da sabah saatlerinde PM, il, ilçe yöneticilerimiz, çalışan ve üyelerimizin de aralarında bulunduğu onlarca arkadaşımız evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Siyasi kırım operasyonlarıyla diz çöktürmek isteyen iktidar karşısında mücadeleyi büyütmeye, AKP-MHP iktidarına kaybettirmeye devam edeceğiz!”