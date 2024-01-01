İstanbul’da büyük yürüyüş! Binlerce insan Galata Köprüsü’ne akın etti

İstanbul’da binlerce vatandaş, Galata Köprüsü’nde “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla düzenlenen yürüyüşe akın etti. Yürüyüşe birçok siyasi ve ünlü isim de destek veriyor.
İsrail’den 7 Ekim’den bu yana dünyanın gözü önünde Gazze’de soykırım yapıyor. Saldırılarda 20 binden fazla masum öldürülürken; yeni yılın ilk gününde Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK’nin katılımıyla düzenlenen “Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet” etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle yürüyüşe başladı.
SLOGAN ATARAK YÜRÜDÜLER
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi’nde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılar cami önlerindeki alanlarda toplandı. Vatandaşların özel araçları veya otobüslerle camilere ulaşması nedeniyle Yenikapı sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk dolayısıyla camilere giremeyen vatandaşlar, Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarındaki yeşil alanlarda beraberlerinde getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz için saf tuttu. Sabah namazının ardından şehitler ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.
Namaz sonrası Ayasofya Meydanı’nda toplanan katılımcılar ise “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek”, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Kanımız canımız feda olsun Aksa’ya”, “Hamas’a selam direnişe devam” sloganları attı. Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan grup, sık sık tekbir getirdi.
BİRÇOK SİYASİ İSİM DE KATILIYOR
Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
BİLAL ERDOĞAN: FİLİSTİN’DE SOYKIRIM YAPANLARLA ŞEHİTLERİMİZİN KATİLLERİ AYNI
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, alanda yaptığı konuşmada, “Bizden önce gelen ecdadımız bu toprakları şehit kanları ile sulamıştır. Bu topraklarda üç dinin mensupları da huzur ve barış içinde yaşamasını temin etmişlerdir. Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü verdiğimiz en son 12 şehitten önce verdiğimiz on binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız. Yüz binler, terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizin katillerinin kim olduğunu biliyoruz. Filistin soykırımına sebep olanlar ve şehitlerimizin katilleri aynı olduğunu biliyoruz.
Bizler medyada suni gündemler oluşturup bizi ayrıştırmaya çalışanların, Filistin davasını sulandırmaya çalışanların Amerika ve İsrail’in etki ajanları olduğunu biliyoruz. Bizler mülteci düşmanlığını körüklemeye çalışanların da kimler olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ayasofya’nın prangalarının kırılması Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünün ilk adımıdır. Bizler Amerika’nın arkasında durduğu siyonist düzene karşı birliğimizi sağlayacağımıza söz veriyoruz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu iş ateşkesle bitmeyecek. Filistin davası sürdüğü müddetçe hayatımızda boykota yer açacağız. Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsın.” dedi.
TEK TEK ŞEHİTLERİMİZİN İSMİ OKUNDU
Sabah namazı vaktinin yaklaşmasıyla bazı kent sakinleri de ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Süleymaniye Camisi’ne geldi. Bazı katılımcıların Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılar taktığı görüldü. Caminin dolması nedeniyle katılımcılardan bir kısmı, bahçede sabah namazını kıldı. Ardından caminin bahçesinde toplanan grup, “Uyan ey Müslüman”, “İstanbul uyuma kardeşine sahip çık”, “İstanbul’dan Gazze’ye direnişe bin selam” sloganları attı, tekbir getirdi.
Ellerinde “Hamas’a selam”, “Çocuk katili İsrail” pankartları taşıyan gruptakiler, sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı. Yürüyüş sırasında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin adı tek tek okunurken katılımcılar da “burada” diyerek karşılık verdi.