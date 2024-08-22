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İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü!

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Ağustos 2024 - 14:04

İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı bugün yüzde 50’nin altına düştü. Genel doluluk oranı yüzde 49,86 oldu.

Yaz aylarında az miktarda yağış olması ve kentteki su tüketiminin fazla olması nedeniyle İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranında düşüş yaşanmaya devam ediyor.

Geçen yıl yüzde 17’lerin altını gören doluluk oranında yeterli yağış olmazsa aynı senaryo gerçekleşebilir.

DOLULUK ORANI YÜZDE 49,86

Doluluk oranı bugün yüzde 50’nin altına düşerek 49,86 oldu. Barajların doluluk oranları şu şekilde:

Alibey Barajı yüzde 16.26, Büyükçekmece 48,59, Darlık 54,29, Elmalı 58,33, Istrancalar 29,92, Kazandere 16,81, Pabupçdere 29,8, Sazlıdere 51,76, Terkos 63,85 ve Ömerli Barajı yüzde 50,75.

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