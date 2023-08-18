İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlara müjde

Tüm Türkiye’de 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik ‘ücretsiz ulaşım’ hizmetinin kaldırılacağı açıklanmıştı. Fakat konuyla ilgili İBB CHP Meclis Üyesi Mesut Kösedağı’ndan açıklama geldi. Kösedağı İstanbul’da bu uygulamanın devam edeceğini açıkladı.
65 yaş üstü vatandaşlara yönelik ücretsiz ulaşım konusunda kafalar karışık.
Ankara Büyükşehir Belediyesi‘nden yapılan açıklamada, bu uygulamanın Ankara’da olduğu gibi tüm Türkiye’de de kaldırıldığı belirtilmişti.
Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB CHP Meclis Üyesi Mesut Kösedağı konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Kösedağı paylaşımında “İstanbul hariç 🙂 İstanbulda 65 yaş üstü vatandaşlarımız ücretsiz seyahat etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.