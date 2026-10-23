İstanbul’a sağanak geliyor! Meteoroloji’den 3 il için sarı kodlu uyarı

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava Trakya’dan yurda giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul’da bugün akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

İstanbul’da son günlerde etkili olan sıcak hava, yerini yağışlı havaya bırakmaya hazırlanıyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgasının ilk olarak Trakya’da etkisini göstermesi, ardından Marmara Bölgesi genelinde yayılması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yağışların günün ilerleyen saatlerinde Marmara’nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege’de etkili olacağı tahmin ediliyor. Gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine doğru İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Çanakkale’nin batı kesimlerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış miktarının bazı bölgelerde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği belirtilirken vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

SEL VE SU BASKININA DİKKAT!

Meteoroloji’nin değerlendirmesinde kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere dikkat çekildi. Özellikle yağışın etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL’DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da bugün beklenen yağışın ardından hafta sonu havanın yeniden parçalı bulutlu olması bekleniyor. Cumartesi günü kentte hava sıcaklığının 20 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Diğer illerde yarın beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: 19 derece

İzmir: 25 derece

Antalya: 27 derece

Adana: 30 derece

Diyarbakır: 24 derece

Erzurum: 15 derece

Trabzon: 21 derece

Yağışlı havanın ardından sıcaklıkların birçok kentte sonbahar değerlerinde seyretmesi bekleniyor.