İstanbul Selle Boğuşurken Elvin Levinler’in Paylaşımı Tepki Çekti

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken sosyal medya fenomeni Elvin Levinler’in yaptığı paylaşım tartışma yarattı. Trafikte mahsur kaldığı sırada romantik bir soru yönelten Levinler, sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

İstanbul Sağanak Yağışla Mücadele Ediyor

İstanbul’da etkisini artıran sağanak yağış, birçok ilçede cadde ve sokakların su altında kalmasına neden oldu. Alt geçitler ve tünellerde su birikintileri oluşurken bazı araçlar suyla dolan yollarda mahsur kaldı. Yağış nedeniyle trafikte zor anlar yaşayan vatandaşlar, evlerine ve sevdiklerine ulaşmakta güçlük çekti.

İstanbul genelinde yaşanan olumsuzluklar sürerken eski oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler’in paylaşımı da gündeme geldi.

Trafikte Mahsur Kalınca Romantik Soru Sordu

Oyunculuğu bırakarak sosyal medya içeriklerine yönelen Elvin Levinler’in, yağış nedeniyle trafikte mahsur kaldığı sırada yaptığı paylaşım tepki topladı.

Levinler, araçta mahsur kaldıklarını belirterek takipçilerine, “Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” sorusunu yöneltti.

İstanbul’da birçok kişinin sel ve su baskınları nedeniyle zor anlar yaşadığı saatlerde yapılan bu paylaşım, sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Kullanıcılar, kentte yaşanan mağduriyetler devam ederken paylaşımın zamanlamasını uygun bulmadı.

Tepkilerin Ardından Paylaşımını Sildi

Sosyal medyada gelen eleştirilerin ardından Elvin Levinler, söz konusu paylaşımını kaldırdı. Fenomen isim daha sonra İstanbul’da yaşanan olumsuzluklara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Levinler, paylaşımında, “Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur. Hepimize sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Paylaşımın Zamanlaması Tartışıldı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı mağduriyetler, sosyal medya paylaşımlarının içeriği ve zamanlamasını da gündeme taşıdı. Elvin Levinler’in önce romantik bir soru yöneltmesi, ardından kentte yaşanan zorluklara ilişkin mesaj paylaşması kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Yaşanan olay, özellikle afet ve olumsuz hava koşulları sırasında yapılan paylaşımların toplumsal hassasiyetler açısından nasıl değerlendirildiğini bir kez daha gündeme getirdi.