İstanbul Metrosunda Patlama Paniği! Yolcular Apar Topar Tahliye Edildi

İstanbul’da sabah saatlerinde M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nın Ihlamurkuyu İstasyonu’nda yaşanan olay paniğe neden oldu. Tünelde patlama sesleri duyulduğu ve kablolardan yoğun duman yükseldiği bildirildi. Olayın ardından yolcular güvenlik amacıyla tahliye edilirken metro seferlerinde aksama yaşandı. Metro İstanbul, hatta teknik arıza meydana geldiğini açıkladı.

Ihlamurkuyu Metro İstasyonu’nda ne oldu?

13 Ekim 2026 Salı günü sabah saatlerinde Ihlamurkuyu Metro İstasyonu’nun tünelinde bulunan kablolardan kaynaklandığı öne sürülen patlama sesleri duyuldu.

İstasyona yoğun duman yayıldığı yönündeki ihbar üzerine güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın ardından metro seferlerinde aksama yaşanırken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamanın kesin nedeni hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Yolculara “Vagonlardan uzak durun” uyarısı

Olay sırasında istasyonda bulunan yolcular, güvenlik görevlilerinin yönlendirmesiyle tahliye edildi.

Güvenlik görevlilerinin yolculara “Vagonlardan uzak durun” şeklinde uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Yaşanan aksaklık nedeniyle hattın farklı istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluştu. Bazı yolcuların yaklaşık 45 dakika beklemek zorunda kaldığı bildirildi.

Metro İstanbul’dan sefer açıklaması

Metro İstanbul, M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nda yaşanan teknik arızanın ardından sefer düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır.”

Böylece hattın tamamında kesintisiz ulaşım sağlanamazken seferlerin iki ayrı güzergâhta sürdürüldüğü duyuruldu.

İstanbul metrosundaki olay sosyal medyada gündem oldu

Ihlamurkuyu İstasyonu’nda yaşanan olayın ardından çok sayıda yolcu sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

İstasyondan tahliye edilen yolcuların paylaşımları kısa sürede gündem olurken metro hattını kullanacak vatandaşlar, seferlerin ne zaman normale döneceğini merak etmeye başladı.

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı açıldı mı?

Metro İstanbul’un saat 09.47 itibarıyla yaptığı açıklamaya göre hatta teknik arıza nedeniyle sefer düzenlemesi uygulanıyordu.

Seferlerin tamamen normale döndüğüne ilişkin bilgi ise haberin hazırlandığı sırada doğrulanmadı. Yolcuların seyahat öncesinde Metro İstanbul’un güncel duyurularını kontrol etmeleri gerekiyor.

Olayın ardından yayımlanan ilk haberlerde kablolarda patlama meydana geldiği belirtilirken teknik arızanın kesin nedeninin resmî incelemenin ardından açıklanması bekleniyor.