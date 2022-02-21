İstanbul Kadıköy’de Zam ve Pahalılık Protestosu

Artan hayat pahalılığına, faturalara yapılan zamlara karşı ‘Geçinemiyoruz’ diyenler, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Beşiktaş İskele Meydanı önünde toplandı.

Miting havasında düzenlenen eyleme çok sayıda vatandaşın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı.

Eylemde ‘Ödeyemiyoruz faturaları yakıyoruz’, ‘Zamlar geri alınsın’, ‘Artık yeter’, ‘Tükenen tüketici kazanan bezirgan’ yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

Eylemde söz alan emekli ev kadını vatandaş, “Bu zamlarla yaşayamıyoruz. Evde gündüzleri doğalgaz faturası çok gelmesin diye kombiyi kapatıyoruz. Hani bize söylüyorlar ya ‘Evde atletle gezin’ diye. Ne atlet ile gezmesi? Tam tersi battaniyeler ile oturuyoruz. Ucuz pirinç, bulgur, yağ nerede diye market market dolaşıyoruz. Ben tencereyi kaynatmak istiyorum ama kaynatamıyorum” diye konuştu.