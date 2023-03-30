İstanbul için yeni tsunami senaryosu! 120 km uzunluğunda 3 metrelik çökme

İstanbul’da olası bir depremin 7’nin üzerine gerçekleşebilmesi halinde ‘çökme’ ile gerçekleşecek tsunami senaryosu hazırlandı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan senaryoya göre, denizde 120 kilometre uzunluğunda, 20 kilometre eninde yaklaşık 3 metrelik çökme olacak.