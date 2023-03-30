İstanbul için yeni tsunami senaryosu! 120 km uzunluğunda 3 metrelik çökme

İstanbul’da olası bir depremin 7’nin üzerine gerçekleşebilmesi halinde ‘çökme’ ile gerçekleşecek tsunami senaryosu hazırlandı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan senaryoya göre, denizde 120 kilometre uzunluğunda, 20 kilometre eninde yaklaşık 3 metrelik çökme olacak.
“ÇALIŞMAYA GÖRE 10 DAKİKA SONRA KIYILARA DALGANIN GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ”
Haliç Körfezi’nin daha çok etkileneceğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, “ODTÜ’deki Ahmet Cevdet Yalçıner hocamız ile beraber şimdiye kadar heyelan ile ilgili bir tsunami modeline karşı, ‘Çökme ile tsunami olursa ne olur’ diye model yaptık. Orada 2-3 metre su çekilmesi olabilir. Daha sonra belli yerlere su yüklenmesi olabilir. Marmara Denizi içerisinde afet müdahalesini kaotik hale getirir. İlk defa çökme esaslı bir dalga modelini koyduk. Kıyılara çok iyi hazırlanmamız gerek. Haliç Körfezi ağızlarının daha çok etkileneceğini söyleyebiliriz. Yayınlanmamış çalışmayı paylaştım, sizinle. Çalışmaya göre 10 dakika sonra kıyılara dalganın geldiğini görülüyor” dedi.