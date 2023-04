İstanbul için korkutan açıklamayı yaptı! “Öldü sayılan o faylar ölmedik diye ses veriyor”

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul’da on milyon yıl önceye ait ölü fayların hareket ettiğini belirtti. Öztürk, “O faylar ara sıra ‘tamamen de ölmedik’ diye ses veriyorlar. Üçlük, ikilik, depremlerle ses veriyorlar. ‘Deprem burada nereden çıktı’ dediğimiz depremler, bunlarla ilgili depremler” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası Marmara depremine çevrilirken, uzmanlardan ölü faylara da dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarı geldi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, on milyon yıl önce varlıklarını sürdüren ölü faylarda kırılmalar gerçekleştiğini açıkladı.

“BİZİ KORKUTAN FAYLAR DİRİ FAY DEDİĞİMİZ FAYLAR”

Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul’un ölü faylarını sıralayarak, “Bizi korkutan faylar bizim diri fay dediğimiz faylar. Bunlar son on bin yıldan beri çalışan faylar. Peki on bin yıl önceden başka faylar yok muydu? Ya da on milyon yıl önce de yok muydu? İstanbul faysız mıydı? Hayır değil. İstanbul’da hep faylar vardı. Onların çoğu çoktan öldü. Onlar hareketini bıraktılar, onlar sustular. Başka faylar girdi buraya çünkü bölge başka stresler altına girince başka faylar gelişiyor.