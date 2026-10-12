İstanbul için AKOM’dan kritik uyarı! Perşembe günü gökten 60 kilo yağış düşecek

İstanbul’da güneşli günler yerini yağışlı ve serin havaya bırakmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre, pazartesi akşamından itibaren hava sıcaklıkları düşüşe geçecek. Salı gününden itibaren etkisini göstermesi beklenen sağanak yağışların, perşembe günü kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

Megakentte hafta boyunca etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların hava koşullarına karşı dikkatli olması gerekiyor. Özellikle perşembe günü metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında yağış düşebileceği bildirildi.

İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor

Sonbahar havasının etkisini artırmaya başladığı İstanbul’da, yeni haftayla birlikte hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacak.

AKOM’un tahminlerine göre pazartesi günü kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Gün içerisinde yağış beklenmezken akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşüşe geçeceği öngörülüyor.

Salı günüyle birlikte ise İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışlı havanın çarşamba günü de devam edeceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü için kritik uyarı

Haftanın en dikkat çekici hava olayı ise perşembe günü yaşanacak. Tahminlere göre yağış miktarı metrekareye 30 ila 60 kilogram seviyesine ulaşabilecek.

Kısa sürede etkili olan kuvvetli yağışlar, özellikle su birikintileri ve ulaşımda aksamalar gibi riskleri beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmesi ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması önem taşıyor.

Yağışlı hava ne zaman İstanbul’u terk edecek?

İstanbul’da cuma günü yerel yağışların görülmesi, havanın ise parçalı bulutlu seyretmesi bekleniyor.

Cumartesi günü itibarıyla yağışlı sistemin kenti terk edeceği tahmin ediliyor. Böylece hafta boyunca etkili olması beklenen yağışların ardından İstanbul’da hava koşullarının yeniden değişmesi öngörülüyor.

Yetkililerin güncel uyarılarının takip edilmesi, özellikle kuvvetli yağış beklenen perşembe günü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması açısından önem taşıyor.