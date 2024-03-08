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İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il 8 Mart hava durumu…

İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il 8 Mart hava durumu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Mart 2024 - 11:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Mart hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Manisa, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren tüm yurtta artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 8 Mart Cuma hava durumu…

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