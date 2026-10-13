İstanbul Boğazı’nda Yalı Krizi Büyüyor! Sezen Aksu ve Ünlü Ailelerin Evleri Gündemde

İstanbul Boğazı’nda turistlere yönelik düzenlenen tekne turlarında Sezen Aksu, Derin Mermeci, Koç ve Sabancı ailelerinin yalılarını tanıtan anonslar ve yüksek sesli müzik şikâyetlere neden oldu. Artan tepkilerin ardından Boğaz’daki tekne turlarına yönelik yeni düzenlemelerin gündeme geldiği öne sürüldü.

“İleride Sezen Aksu’nun evi var”

Takvim gazetesinden Ufuk Özcan’ın haberine göre, Beşiktaş, Karaköy ve Unkapanı gibi noktalardan hareket eden tur teknelerindeki rehberler, mikrofon aracılığıyla Boğaz kıyısındaki yalılar hakkında bilgi veriyor.

Rehberlerin, “Burası Sabancı ailesinin yalısı, şurası Mermerci ailesinin yalısı, yine Koç ailesinin yalısını göreceksiniz, ileride de Sezen Aksu’nun evi var” şeklindeki anonsları dikkat çekiyor.

Müzik eşliğinde gerçekleştirilen turlar, İstanbul’u ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor. Ancak teknelerden yapılan anonslar ve yüksek sesli müzik, Boğaz kıyısındaki yalılarda yaşayanları rahatsız ediyor.

Yüksek sesli müzik ve anonslar şikâyet konusu oldu

Özellikle yaz aylarında gün boyunca tekrarlanan tekne turlarında yüksek sesli müzik yayını ve mikrofonla yapılan anlatımların, yalı sakinlerinin huzurunu bozduğu belirtiliyor.

Bölgede mülkü bulunan çok sayıda kişinin bu durumdan şikâyetçi olduğu aktarılıyor.

Boğaz turlarına yeni düzenleme mi geliyor?

Şikâyetlerin artmasının ardından İstanbul Boğazı’ndaki tekne turlarına yönelik yeni düzenlemelerin gündeme geldiği öne sürüldü.

İddialara göre, özellikle yüksek sesli müzik yayınlarının ve yalı sahiplerinin isimlerinin anons edilmesinin sınırlandırılması üzerinde duruluyor.

Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.