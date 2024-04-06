İstanbul Boğazı’na sis çöktü, vapur seferleri iptal oldu

İstanbul Boğazı’nda görülen yoğun sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Bazı vapur seferlerinin ise ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği duyuruldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.
İstanbul’da, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER
Şehir Hatlarının duyurusuna göre Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring), Üsküdar-Aşiyan, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (ring) seferleri gerçekleştirilemiyor.