İşsizlik maaşı değişti: Yeni oran hesaplandı

İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40’ı oranında oluyor. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira geçecek. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için yeni asgari ücret en düşük tutara kademeli yansıyacak.