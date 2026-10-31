İsrail’in politikalarına tepki gösterdi, canlı yayında stüdyoyu terk etti

İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü askeri operasyonlar ve işgal politikaları, ülke içinde de tartışılmaya devam ediyor.

İsrail’in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan oyuncu Chelli Goldenberg, reklam arasına girildiğini düşünerek yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İsrail’in politikalarını eleştiren Goldenberg, ülkesine yönelik duyduğu hayal kırıklığını açık sözlerle dile getirdi.

“İSRAİLLİ OLMAKTAN GURUR DUYMUYORUM”

Program sunucularıyla sohbeti sırasında İsrailli olmaktan artık gurur duymadığını belirten Goldenberg, geçmişte ülkesine karşı hissettiği bağlılığın değiştiğini ifade etti.

Ünlü oyuncu, “Artık yeniden İsrailli olmaktan gurur duyabilmeyi çok isterdim. İsrailli olmaktan mutluluk duymadığın bir noktaya mı geldik gerçekten? Duymak istiyorum ama artık İsrailli olmaktan gurur duymuyorum” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

İŞGAL POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Sunucunun söylediklerinin canlı yayında dile getirilmesinin tehlikeli olabileceğini belirtmesi üzerine Goldenberg konuşmasını sürdürdü.

1967 yılından sonra İsrail’in işgal politikalarının yanlışlığını anlamasının yaklaşık 10 yıl sürdüğünü anlatan oyuncu, yaşanan gelişmelerin işgal politikalarının bir sonucu olduğunu savundu.

Goldenberg, “Bir halk olarak kim olduğumuzla gurur duymuyorum. Bu korkunç bir his çünkü ben o dönemde büyüyen nesildenim. 1954’te doğdum ve 1967’den sonra bile işgalin ne kadar yanlış olduğunu anlamam 10 yıl sürdü. Bir gecede olmadı. İşgal beraberinde ardından gelen her şeyi getirdi. Şu anda yaşanan her şey o işgalin bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

“ŞU AN YAHUDİ TERÖRİZMİ YAŞANIYOR”

Filistin topraklarında yaşananlara da değinen Goldenberg, İsrailli yerleşimcilerin faaliyetlerine ve dini baskılara tepki gösterdi.

Oyuncu, “Şu an ne yaşanmıyor ki? Dini baskı, yerleşimciler, Yahudi terörizmi, kibir… Bir azınlığın özgürlüğü için mücadele etmeye hakkı vardır. Ama bu azınlık sivilleri, kardeşlerimizi ve askerlerimizi katlediyorsa bu başka” şeklinde konuştu.

CANLI YAYINDA OLDUĞUNU FARK EDİNCE STÜDYOYU TERK ETTİ

Reklam arasında olduğunu düşünen Goldenberg, konuşmasının canlı yayınlandığını fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.

Sunuculara tepki gösteren oyuncu, yayında olduğunu bilmediğini belirterek, “Yayında mıydık? O konuşma sırasında yayında mıydık? Yayına döndüğümüzü söylemediniz. Reklam arasında olduğumuzu zannediyordum. Gidiyorum. Bu hiç iyi değil. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten şoktayım” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı şaşkınlığın ardından programı terk eden Goldenberg’in açıklamaları, İsrail’in işgal politikalarına yönelik ülke içindeki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.