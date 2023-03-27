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İsrail’de yargı reformu protestoları büyüyor… Netanyahu’yu kızdıracak hamle! Cumhurbaşkanı kararını verdi

İsrail’de yargı reformu protestoları büyüyor… Netanyahu’yu kızdıracak hamle! Cumhurbaşkanı kararını verdi
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27 Mart 2023 - 9:50

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, protestolara neden olan tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden aldı. Netanyahu’nun Savunma Bakanı Gallant’ı görevden almasının ardından halk sokağa indi. Ülkedeki protestolar devam ederken Netanyahu’yu kızdıracak haber Cumhurbaşkanı Herzog’dan geldi.

İsrail’de protestolara neden olan tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar haftalardır devam ediyor.

Tartışmalı yargı reformu için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kararını verdi.

AP’de yer alan Son Dakika haberine göre, İsrail cumhurbaşkanı Herzog, Netanyahu’dan yasal revizyonu durdurmasını istedi.

Herzog, Netanyahu’yu yargıda çekişmeli bir revizyonu derhal durdurmaya çağırdı.

 

İsrail’de yargı reformu protestoları büyüyor... Netanyahuyu kızdıracak hamle Cumhurbaşkanı kararını verdi

 

SAVUNMA BAKANI GÖREVDEN ALINDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargı sisteminde yapılması planlanan değişikliklere karşı bir tonda konuşan Savunma Bakanı Yoav Galant’ı görevden aldı.

Galant’ın görevden alınmasının ardından on binlerce kişi sokaklara çıktı. Kudüs’te polis ve asker, Netanyahu’nun evinin yakınında eylem yapan protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.

Protestocular Netanyahu’yu bir diktatör gibi davranmakla ve İsrail’in güvenliğine zarar vermekle suçluyor.

Galant, Netanyahu’nun sıkı bir müttefiki olarak bilinen bir isimdi.

 

İsrail’de yargı reformu protestoları büyüyor... Netanyahuyu kızdıracak hamle Cumhurbaşkanı kararını verdi

 

YARGI REFORMU İLE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni yasa tasarısı, mahkemelerin görevini yerini getirmediğine hükmettiği siyasetçilerin makamından alınmasını zorlaştırıyor.

Hakkında yolsuzluk suçlamaları olan Netanyahu’nun bu kanun tasarısını kendi çıkarı için hazırladığı öne sürülüyor.

Muhalefetin başında bulunan Yair Lapid, Galant’ın görevden alınmasını “hükümetin alçaldığı bir başka adım” olarak tanımlayarak bu kararın ülkenin güvenliğine zarar vereceğini savundu.

Cumartesi akşamı kısa bir süreliğine televizyonda konuşan Galant, İsrail ordusu mensuplarının yeni yasa tasarısından ötürü kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olduğunu dile getirmiş; tasarının ulusal güvenliğe tehlike teşkil ettiğini belirtmişti.

 

İsrail’de yargı reformu protestoları büyüyor... Netanyahuyu kızdıracak hamle Cumhurbaşkanı kararını verdi

 

Yasa tasarısı aynı zamanda hükümetin hakimleri atayan komiteyi tamamen kontrol etmesine olanak tanıyor.

Yüksek Mahkeme’nin kararlarının parlamento tarafından aşılmasına neden olabilecek yasa tasarısının yargının gücünü zayıflatacağı ifade ediliyor.

Netanyahu ise tasarının mahkemelerin görev alanlarını aşmasını engellemek için yapıldığını belirtiyor.

ABD cephesinde ise Beyaz Saray, İsrail’de yaşananlardan ötürü endişeli olduklarını, tarafların bir an önce uzlaşmaya varması gerektiğini aktardı.

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