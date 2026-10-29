İsrail’de seçim sonrası gerilim tırmanıyor: Netanyahu’dan sert sözler

İsrail’de genel seçimlerin ardından oy sayımı sürerken, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki sağ blok parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı. Sandık sonuçlarına itiraz eden Netanyahu, Arap partilerini seçimlere hile karıştırmakla suçlayarak kolluk kuvvetlerine müdahale çağrısında bulundu.

İsrail’de seçim sonuçları netleşmedi

İsrail’de dört yıl aradan sonra düzenlenen genel seçimlerde oy sayım işlemleri devam ediyor. Oyların yüzde 85,6’sının sayıldığı süreçte henüz kesin bir kazanan ortaya çıkmadı.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun sağcı, aşırı sağcı ve ultra-Ortodoks partilerden oluşan ittifakı, 120 sandalyeli parlamentoda 53 sandalye elde etti. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku ise 48 sandalyeye ulaştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileri de seçimlerde önemli bir başarı elde etti. Ortak Liste ve Ra’am’dan oluşan bu siyasi grupların toplam sandalye sayısı, hükümet kurma sürecinde belirleyici olabilecek bir seviyeye ulaştı.

Netanyahu’dan hile iddiası ve müdahale çağrısı

Seçim sonuçlarından memnun olmayan Netanyahu, sandıkta hile yapıldığı iddiasını gündeme getirdi. İsrail Başbakanı, Arap partilerini hedef alan açıklamasında seçimlerin çalındığını öne sürdü.

Netanyahu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’deki seçimler, terörü ve Yahudi devletinin yok edilmesini destekleyen Arap partileri tarafından çalınmıştır. Kolluk kuvvetleri demir yumrukla ve derhal harekete geçmelidir.”

Netanyahu’nun iddialarına ilişkin açıklamada herhangi bir kanıt sunulup sunulmadığına dair ayrıntı paylaşılmadı. Seçim sonuçları ve hile iddialarına ilişkin süreçte resmi makamların açıklamaları önem taşıyor.

Gözler koalisyon görüşmelerinde

Seçim sonuçlarının mevcut tabloyu koruması halinde siyasi partilerin hükümet kurabilmek için koalisyon görüşmelerine başlaması bekleniyor. Hiçbir siyasi blok tek başına çoğunluğa ulaşamadığı için küçük partilerin desteği kritik önem taşıyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un hükümeti kurma görevini hangi adaya vereceği de sürecin önemli aşamalarından biri olacak.

Resmi sonuçların 4 Kasım’a kadar açıklanması bekleniyor

Oy sayımının tamamlanması, incelemelerin yapılması ve olası itirazların değerlendirilmesinin ardından resmi seçim sonuçlarının 4 Kasım’a kadar netleşmesi bekleniyor.

Arap partilerinin parlamentoda elde ettiği sandalye sayısının hükümet kurma sürecinde etkili olması öngörülüyor. Kesin sonuçların ardından başlayacak koalisyon görüşmelerinin uzaması halinde İsrail’de siyasi belirsizliğin devam etmesi, tarafların çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise yeniden seçim ihtimalinin gündeme gelmesi mümkün.