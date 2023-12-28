İsrail ordusuna katılmayı reddeden İsrailli genç hapse atıldı

İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Mitnick, orduya katılmayı reddettiği için hapse atıldı.

İsrailli genç, hapse girmeden önce yaptığı konuşmada “Burada Tel Hashomer Üssü’nde duruyorum ve askere alınmayı ve Gazze’deki suçlu savaşa katılmayı reddediyorum. Katliamın katliamı çözmediğine ve şiddetin de şiddetin çözümü olmadığına inanıyorum. Bu yüzden reddediyorum.” ifadeleriyle İsrail’in Gazze’de katliam yaptığını savundu.

Mitnick, konuşma yaptıktan sonra kendisine verilen cezayı çekmek üzere alkışlar eşliğinde askeri üsse teslim oldu.

Haaretz, dün Mitnick’in gazeteye verdiği röportajda “Biraz stresliyim ancak bunu aşacağımı biliyorum. Ve doğru şeyi yaptığımı da biliyorum.” dediğini aktardı.

İsrailli gencin Gazze’ye saldırılarla ilgili hapsedilen ilk “vicdani retçi” olduğu söylendi.

Eğer askere alınmayı reddetmeye devam ederse İsrailli genç daha fazla hapis cezasına çarptırılacak.

Genç yaşına rağmen İsrail’de savaş karşıtı gösterilerde öne çıkan aktivistlerden biri olan Mitnick, mayıs ayında Tel Aviv’de düzenlenen savaş ve işgal karşıtı bir gösteride, 2022’de İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’nin posterini taşımıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun başındaki hükümetin yargısal revizyonuna karşı eylüldeki protestolar sırasında Mitnick ve bir grup genç, İsrail ordusunda görev yapmayacaklarını bildiren bir mektup yayımlamıştı.

Mektupta, “Biz, askere gitmek üzere olan gençler, hem İsrail’de hem işgal altındaki Filistin topraklarında diktatörlüğe hayır diyoruz ve İsrail yönetimi altında yaşayan herkese demokrasi garanti edilene kadar hizmet etmeyeceğimizi duyuruyoruz.” ifadeleri kullanılmıştı.