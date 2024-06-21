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İspanya, İtalya’yı tek golle geçti; son 16’yı garantiledi

İspanya, İtalya’yı tek golle geçti; son 16’yı garantiledi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Haziran 2024 - 10:16
EURO 2024 B Grubu’nda İspanya-İtalya karşılaşmasını 1-0 İspanya kazandı. İspanya, tek sayısını 55. dakikada İtalyan Riccardo Calafiori’nin kendi kalesine gol atmasıyla buldu. İspanya, bu galibiyeti ile son 16’yı garantilemiş oldu.

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