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İŞKUR 25 bin lira verecek: İlk kez uygulanıyor! Şartlar belli oldu…

İŞKUR 25 bin lira verecek: İlk kez uygulanıyor! Şartlar belli oldu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Mart 2024 - 16:02
İŞKUR tarafından kadın istihdamında pozitif ayrımcılık yapılacak. Bursa’da başlayacak ilk uygulama ile kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki işyerlerine, her kadın çalışan için aylık 25 bin liraya kadar destek verilecek. Uygulama 3 ay boyunca devam edecek.

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