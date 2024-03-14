İŞKUR 25 bin lira verecek: İlk kez uygulanıyor! Şartlar belli oldu…

İŞKUR ‘Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)’ uygulamasına pilot iller arasında yer alan Bursa’da resmen başladı.
3 AY SÜRE İLE VERİLECEK
Program kapsamında 18-35 yaş arasındaki kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki işyerlerine, istihdam ettiği kadın çalışan için aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanacak. Söz konusu destek 3 ay boyunca devam edecek.
ŞARTLAR BELLİ OLDU
Destekten yararlanacak işyerinin sağlaması gereken şartlar belli oldu. Buna göre imalat sektöründe, en az 2 sigortalı çalışanı olması gerekiyor. KİPAP’dan yararlanan işyerlerinin destek ödemesi yapılan sürenin en az 2 katı kadar süreyle kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmesi şartı aranıyor.
İşyerleri, çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10’una kadar katılımcı talep ediliyor. Ayrıca, proje çerçevesinde çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verilecek.
Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan işverenler, İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunarak uygulamaya dahil olabilecek.