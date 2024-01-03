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IŞİD’in Türkiye’de tabur kurduğu ortaya çıktı. Sınırdan herkes elini kolunu sallaya sallaya geçerse olacağı bu

IŞİD’in Türkiye’de tabur kurduğu ortaya çıktı. Sınırdan herkes elini kolunu sallaya sallaya geçerse olacağı bu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ocak 2024 - 17:56
İstanbul’da kilise ve sinagogları hedef alan eylem hazırlığındaki terör örgütü IŞİD üyeleri gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin eylem için keşif yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul’da yılbaşı gecesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilip 9 ilde eş zamanlı operasyonla yakalanan terör örgütü IŞİD üyelerinin, eylem için keşif yapıp fotoğraflar çektiği anlara ilişkiler görüntüler ortaya çıktı.

MİT Başkanlığı ve İstanbul Emniyet’ine bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’in Türkiye yapılanması olan Selman-ı Faris Taburu’nun kurulduğunu belirledi.

IŞİD üyelerinin yılbaşı gecesi kilise ve sinagoglara yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit eden ekipler, örgütün Türkiye yapılanması içerisindeki kişileri fiziki ve teknik takibe aldı. Takip sonucunda şüphelilerin bazı noktalarda keşifler yaptığı ve fotoğraflar çektiği ortaya çıktı.

9 İLDE 39 ADRESE OPERASYON

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık’ta tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli olmak üzere 9 ilde 39 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

32 KİŞİDEN 25’İ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir kişiye ev hapsi verilirken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden 2’sinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

EYLEM İÇİN KEŞİF ÇALIŞMASI YAPTILAR

Selman-ı Faris Taburu’yla bağlantılığı kişilerin eylem için keşifler yapıp, fotoğraflar çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir şüphelinin bazı sinagogların önünden geçerken etrafı kontrol ettiği anlar yer aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Aralık tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla terör örgütü IŞİD’in “Selman‐ı Farisi Taburu” olarak adlandırılan kanadının Türkiye’de oluşturmaya çalıştığı yapılanmaya operasyon düzenlendiği açıklamıştı.

BAKAN YERLİKAYA “KAHRAMANLAR-37” OPERASYONUNU DUYURMUŞTU

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen “KAHRAMANLAR-37” Operasyonunda 29 Şahıs Yakalandı! Terör Örgütleri ve onların İş Birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek! MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; “Selman‐ı Farisi Taburu” olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütünün Türkiye’de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul’da bulunan Yahudi ve Hristiyan İbadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da toplam 39 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-37” Operasyonlarında; 29 şahıs yakalandı. Operasyonları düzenleyen MİT Mensuplarımızı ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!” ifadelerini kullandı.

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