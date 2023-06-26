İrem savcı yeni yayın dönemi bekliyor

Model İrem Savcı, Fethiye ve Bodrum’da arkadaşlarıyla gittiği tatilde bikinili fotoğraflarını çeken bazı ünlülerin kendi sayfalarında paylaşmasına tepki gösterdi. Paparazilerin çektiği fotoğraflardan yanı sıra kendi kendini paylaşanlara tepki gösteren savcı, “Bence çok saçma” diyerek belirtti. Yeni yayın sezonunda büyük bir kanalda magazin programına sunucu olarak başlayacak olan savcı, bu arada da oyunculuk derslerini almaya başladı. “ALAYLI DEĞİL DE OKULLU OYUNCU OLACAĞIM.” Arkadaşlarıyla tatilde olan genç model, boş zamanlarında spora ağırlık vererek Bodrum ve Fethiye’deki koylarda denize giren bu bölgeleri çok sevdiğini belirten İrem, bazı işletmelerin fiyatları katına çıkarmalarına da tepki gösterdi. “Her şey ateş pahası, yerli turist nasıl gezecek? Böyle giderse yerli turist unutulur, yabancı turistler yoğunluk gösterir.” diyerek belirtti.