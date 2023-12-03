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İrem Derici konsere Doblo ile geldi: ‘Enişte oldu’

İrem Derici konsere Doblo ile geldi: ‘Enişte oldu’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Aralık 2023 - 13:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Bursa konserinde yolda yaşadığı olumsuzluklar sebebiyle Doblo ile geldi.

İrem Derici konsere Doblo ile geldi: ‘Enişte oldu’ - Sayfa 1

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan İrem Derici, Bursa’da sevenleriyle buluştu. Yoğun ilgi ile karşılaşan şarkıcı, sevenlerine teşekkür etti. Sahnede ilk andan itibaren yüksek enerjisiyle öne çıkan Derici, performansıyla da renkli anlara imza attı.

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İrem Derici konsere Doblo ile geldi: ‘Enişte oldu’ - Sayfa 2

‘Yansın Geceler’ şarkısı ile konserine başlayan şarkıcı Bursalılara adeta müzik şöleni yaşattı. ‘Zorun Ne Sevgilim’, ‘Sevgi Olsun Taştan Olsun’, ‘Acemi Balık’ ve daha birçok popüler şarkısına repertuvarında yer veren ünlü şarkıcı, aynı zamanda gecenin sonuna doğru da duygu yüklü şarkılarına değindi.

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İrem Derici konsere Doblo ile geldi: ‘Enişte oldu’ - Sayfa 3

‘Kalbimin Tek Sahibine’ ve ‘Değmezsin Ağlamaya’ gibi şarkılarıyla kalplere dokunan Derici, şarkı aralarında da dinleyicileriyle sohbet etti.

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İrem Derici konsere Doblo ile geldi: ‘Enişte oldu’ - Sayfa 4

Bursa’ya gelirken yaşadığı talihsizlikleri de paylaşan şarkıcı şunları söyledi:

“Provalarıma gideceğim, önce bizim arabanın lastiği patladı. Sonra telefonum bozuldu, olsun popçusun alırsın yenisini. Sonra Bursa’ya bizi getirecek olan araç yoldayken alev aldı.Başka araç geldi, Bursa’ya 40 dakika kala yine bir şey oldu, araç saplandı. Kaldık öyle. Size yetişmek için otostop çekeceğim artık öyle bir noktadayım. Polis memurlarımız sağ olsunlar yardımlarımıza koştular, Doblo ile konsere geldim.”

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İrem Derici konsere Doblo ile geldi: ‘Enişte oldu’ - Sayfa 5

2 saati aşkın süren konser sonrası İrem Derici, alkışlar eşliğinde programını noktaladı.

Doblo ile gelmesinin ardından sosyal medyada “Enişte oldu.” yorumları yapıldı.

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