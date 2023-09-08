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iPhone kullananlar dikkat! ‘Acil’ diyerek uyarı yapıldı…

iPhone kullananlar dikkat! ‘Acil’ diyerek uyarı yapıldı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Eylül 2023 - 17:32

iPhone cihazlar için kritik uyarı yapıldı. Cihazlara Pegasus casus yazılımı kurmak için kullanılan sıfırıncı gün açıkları için yayımlanan güncellemenin acilen yapılması gerektiğinin altı çizildi.

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