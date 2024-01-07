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Instagram’ın hesabına yatırdığı para şoke etti: Ebru Polat bir günde milyoner oldu

Instagram’ın hesabına yatırdığı para şoke etti: Ebru Polat bir günde milyoner oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Ocak 2024 - 12:56

Sosyal medyadan yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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